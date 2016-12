La carta a Papá Noel tras asalto en su casa: "Dile a Dios gracias por no morir"

Policiales Brutal asalto a expresidente de Coninagro con amenazas de muerte a sus hijos

"La carta escrita hoy a Papá Noel por Marcos con sus 8 años, sintetiza en una frase todo lo que uno termina pensando con resignación. Encerrados y maniatados en el diminuto baño durante 6 horas todos juntos, les decíamos que solo recen despacito, no paren aunque ellos entren a golpearnos como lo hacían una y otra vez". Esto publicó en su cuenta de Facebook el ex titular de Confederación Intercooperativas Agropecuarias (Coninagro), Carlos Garetto, que el fin de semana fue víctima junto a su familia de un violento asalto en su casa de Leones, provincia de Córdoba. Tras esa presentación, publicó la carta de uno de sus hijos en vísperas de Navidad.El hecho ocurrió la noche del viernes en Leones. Garetto sufrió la fractura de dos costillas y fuertes golpes en el rostro durante un asalto en su casa de Leones, donde también maltrataron a su esposa y sus hijos.Según contó el empresario e ingeniero agrónomo a la prensa, dos ladrones encapuchados ingresaron de madrugada a la casa ubicada a 275 kilómetros al sudeste de la capital provincial."Estuvimos con la familia en el club Sarmiento por una fiesta del fútbol infantil y cuando volvimos había dos personas arriba", relató.Además, el dirigente dijo que los delincuentes vestían "capucha y guantes" y que "estaban muy bien asesorados", ya que parecían conocer "todo el sistema" y los movimientos de la familia."Se treparon por la terraza, porque la parte de abajo de la casa está protegida con alarma, y se quedaron esperando en un baño", contó Garetto, y agregó que, cuando los descubrieron, los ladrones los "apuntaron con dos revólveres bastante grandes, de calibre .45".Además, el ex integrante de la Mesa de Enlace agropecuaria mencionó que durante el episodio los asaltantes los golpearon tanto a él como a su esposa y a sus hijos, una nena de 6 años y un nene de 8."Nos patearon y nos golpearon muy fuerte", recordó Garetto, que a raíz del ataque sufrió la ruptura de dos costillas, lesiones en el maxilar y varios traumatismos en el rostro.Tanto su mujer como sus hijos también fueron agredidos a golpes y con las armas de fuego, pero se encuentran fuera de peligro.El empresario señaló que los delincuentes actuaron de manera "profesional" y que robaron distintos objetos de valor de la casa y dinero en efectivo."Se llevaron la poca plata que hay los fines de semana para pagarle a los empleados como adelanto, y unos tres mil dólares de una cuenta que debía pagar", precisó.Garetto indicó que los ladrones también "se llevaron las cortinas" de las ventanas, además de "la máquina de fotos, la computadora, la filmadora, las notebooks, las arañas de la casa y algunos anillos".En tanto, comentó que los asaltantes "cargaron todo en una camioneta" que los esperaba en la calle, abordada por un cómplice, y escaparon por la ruta que atraviesa la localidad.El ex presidente de Coninagro dijo que la Policía ya dio con ese vehículo, el cual fue abandonado por los ladrones en el centro de Leones ya que, según él, "se dieron cuenta de que tenía GPS"."La Policía tiene un par de pistas, así que están trabajando con el fiscal para hacer los allanamientos", añadió.Garetto advirtió que se podría tratar de la misma banda que atacó "a una familia amiga", porque el modus operandi es similar y ya es el tercer asalto de ese tipo que ocurre en los últimos 15 días en la zona."Están buscando gente con casas nuevas y en actividad, porque asocian que ahí hay plata, pero nosotros no manejamos plata sino cheques", aclaró.El empresario, que actualmente se desempeña como asesor del equipo económico del Frente Renovador de Sergio Massa, dijo además que ya había sufrido hechos de ese tipo, pero que "nunca ocurrió algo así"."Nos robaron dos veces anteriormente, pero no estábamos adentro de la casa", recordó en relación a los dos episodios de inseguridad que vivió en 2011. Fuente: (Clarín).-