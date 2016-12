Sufre por un robo: "Extraño mi bici porque no tengo en que pasear a mi perrita"

"Extraño mi bici porque no tengo en que pasear a mi perrita, yo la ponía en el canasto", dijo con tristeza la niñita que se llama Esperanza y que haciendo honor a su nombre, espera que se la devuelvan.



La nena vive con su mamá en el Barrio Molinari de la ciudad de Gualeguaychú y este fin de semana largo vivieron un momento muy desagradable. Delincuentes ingresaron al patio y se llevaron varios efectos. Intentaron forzar la puerta de ingreso a la vivienda pero los ladrones no lo lograron.



Milagros, madre de Esperanza, trabaja en un boliche mientras su hija queda al cuidado de la abuela.



En diálogo con Radio Máxima contó que "cuando llegamos de trabajar, a las 9 de la mañana, encontramos que habían saltado el alambre tejido y nos habían robado ropa que había tendida en el patio y rompieron toda la puerta para entrar a la casa, pero no lo pudieron hacer".



"Nuestro mayor dolor es que se llevaron también la bicicleta de mi hija de 4 años, por el valor sentimental que tiene, porque hice un esfuerzo muy grande para comprársela en cuotas, todavía no tiene el año, estaba nuevita y ella amaba su bicicleta. No entiendo quién puede hacer feliz a otra nena de esta manera, provocando tanto sufrimiento. La verdad le está dando el peor ejemplo porque a mí me costó mucho comprársela", expresó la mujer.



Desde la familia y vecinos, piden que si alguien sabe dónde está o quien la puede haber comprado de buena fe, que tenga en cuenta que fue robada a una nena y que pueden llamar de manera anónima a la Policía para aportar datos.