Un diputado recorrerá Inglaterra en bicicleta para difundir la causa Malvinas

El diputado salteño justicialista Emanuel Sierra, conocido por recorrer su provincia en bicicleta, iniciará en pocos días una travesía inédita sobre ese rodado, con el que recorrerá distintos puntos de Inglaterra para hablar sobre la causa de las Islas Malvinas.



"Estuve en Malvinas porque soy músico, manifestándome por la soberanía; entonces surgió esta idea poco común pero creo que positiva, porque conozco Puerto Argentino y hablo con un conocimiento distinto al de la mayoría", manifestó Sierra a Télam.



El legislador provincial, que es representante de Metán en la Legislatura salteña, opinó que es positivo que los políticos y los dirigentes "nos manifestemos", pero "si nos seguimos manifestando de la misma manera las cosas no cambian".



Sierra contó que "este miércoles 14 terminamos de aprobar el presupuesto y al día siguiente ya estaré en Buenos Aires. El sábado 17 estoy partiendo desde Argentina hacia Europa. Llego el 18, voy a estar tres días en Londres para conocer el territorio, y a comenzar la pedaleada".



Asimismo, explicó que "esto ya ha ido generado cosas positivas, como por ejemplo el llamado de medios internacionales y de argentinos que están allá", y detalló que partirá desde Liverpool para llegar a Londres y circular aproximadamente 600 kilómetros, "visitando los pueblos y a los argentinos que también me escriben".



Por otro lado, precisó que está enviando "una información básica" de esta travesía al gobierno británico y a los medios, y aseguró que "todo lo que surja, que es algo totalmente nuevo, va a ser positivo".



"Tengo una creencia muy básica y firme de que hay muchos jóvenes ingleses que no están de acuerdo con lo que pasó con Malvinas, así que voy a buscar un poco ese apoyo también", afirmó.



Sierra comenzó su historia con la bicicleta el año pasado, cuando recorrió casi 1.600 kilómetros entre la localidad salteña de Metán, situada en el sur provincial, y Buenos Aires, para manifestarse por la construcción de la autopista entre Metán y Rosario de la Frontera sobre la ruta nacional 9 y 34, que es un tramo de 35 kilómetros conocido como la ruta de la muerte.



"El andar en bici es algo que me caracteriza. De allí me quedó la denominación de bicidiputado", explicó el legislador provincial, quien destacó que "en términos generales siempre sirven estas manifestaciones, porque el de la ruta ha sido este año un tema de cabecera de los legisladores nacionales. Estamos esperando la realización de esta obra pero cada vez va avanzando un poco más".



A partir de allí, Sierra entendió que "el tema del bicidiputado le interesaba a la gente, porque nunca había visto un político que haga este tipo de manifestaciones, que inevitablemente llama la atención".



El legislador afirmó que nunca fue ciclista, sino que compró su bicicleta para realizar su viaje a Buenos Aires, por lo que cuando comenzó a practicar cambió su "manera de ver las cosas", porque ya no podía desvelarse, consumir alcohol ni tabaco.



"Entonces decidí llevar este mensaje a los pueblos del interior", reveló, y apuntó que comenzó a "recorrer la provincia, municipio por municipio, hablando con los medios, con la gente, con los centros vecinales, las asociaciones intermedias, los intendentes y legisladores, y esto también tuvo una repercusión interesante".



Luego, comentó que a estas recorridas siempre las realiza durante los recesos del período legislativo, y aclaró: "Nunca he faltado a una sesión. Tengo asistencia perfecta, leyes en vigencia, proyectos y denuncias, como un trabajo amplio de legislador".



Respecto a la situación en el archipiélago, Sierra dijo que "el aeropuerto que está en Malvinas es una base militar donde se pueden apreciar los helicópteros y aviones de guerra, con 1.500 soldados apostados allí, que equivalen a la mitad de la población de Puerto Argentino".



Por ello, consideró que "si los ingleses ocupan nuestras tierras y realizan prácticas que conozco, que vaya un argentino con una manera distinta y más sana de manifestarse, me parece que puede generar algo positivo".



El legislador no descartó la posibilidad de encarar una nueva candidatura para llegar al Congreso de la Nación el próximo año.



Finalmente, apuntó que realizará este viaje durante 21 días y en pleno invierno, lo que "será un factor que lo hará un poco más duro", aunque manifestó: "Creo que sobreviviré" a la experiencia.



"Podría hacer cien kilómetros diarios, pero la idea es conectarme un poco con la gente, así que estimo un promedio de 50 o 70 kilómetros diarios", concluyó el bicidiputado, quien resaltó que solventa estos viajes con su propio peculio.