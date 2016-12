Se desató un importante incendio en los bosques de Cariló

En la reserva natural de Cariló se produjo un incendio que se inició al mediodía de hoy. El fuego sigue avanzando. Un bombero tuvo que ser trasladado al hospital por quemaduras y algunos habitantes de Cariló y Valeria del Mar fueron evacuados. Además, no hay luz en Pinamar.Según datos de Defensa Civil, son 50 hectáreas las que ya están afectadas por el fuego. Los vecinos llegan con sus camionetas a llevar bidones de agua. Sin embargo, Omar Villegas, meteorólogo e integrante de Defensa Civil, pidió a la población que "no se acerque, que evacúe y se aleje lo más posible".Ahora estaban trabajando en el lugar 10 dotaciones de bomberos, con ayudas de General Lavalle, General Madariaga, Villa Gesell, Mar de Ajó y Mar Chiquita. El jefe de bomberos de Pinamar, Hugo Curuchet, no descartó seguir pidiendo otras ayudas."Está siendo controlado por personal de bomberos, personal municipal, policía comunal, vial, guardia urbana, tránsito, y casi nadie de la población. Lo que pedimos a la población es que no se acerque, que evacúe y se aleje lo más posible, para que no nada que lamentar. Ya tuvimos un bombero con quemaduras que fue traslado al hospital", explicó a La Nación Omar Villegas, de Defensa Civil.Por la tarde, en la zona había "corridas por todos lados". El Ministerio de Ambiente de la Nación informó, oficialmente, que mandó dos aviones hidrantes. Ayer a la madrugada hubo un incendio que parecía controlado. Sería el viento habría reavivado ese fuego y provocado este nuevo incendio. De todos modos, no se descarta que haya sido intencional."Hay mucho humo y se incendia la copa de los árboles", dijo el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el fuego se desplace, por acción del viento, hacia la zona donde hay una planta reductora de gas.Otro problema es que no hay luz en Pinamar. Por lo tanto, la coordinación que se está llevando a cabo se hace con el teléfono y la radio, hasta que las baterías se acaben.Hay evacuados, pero desde Defensa Civil no tienen aún un total de personas que dejaron sus viviendas porque esa tarea se distribuyó en varios frentes. Los evacuados fueron del centro entre Cariló y Valeria del Mar.El fuego se concentró entre las reservas naturales de Cariló y Valeria del Mar, muy cerca de la rotonda, la YPF y el Casino de Valeria del Mar.