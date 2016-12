Por el recital que no fue: Chajarí le rindió homenaje a Gilda

La municipalidad de Chajarí organizó para la tarde de este domingo, un tributo musical que tuvo lugar en el predio de la ex Estación del Ferrocarril. En la ocasión participaron los siguientes artistas: Grupo La Diferencia, Pablo Maxit, Santiago y Camila, Agustina González, Manuela Minata, Cuarteto Leonard, Juan Pablo Arias, Los Auténticos y Gisela Meyer."La ruta de Gilda", como se llamó esta propuesta que contó con un excelente marco de público, de todas las edades, se destacó por la interpretación de los hits más populares de la cantante y se realizó, al caer la tarde, en la ex Estación del Ferrocarril, un espacio público que recientemente fue puesto en valor por el gobierno local.Míriam Alejandra Bianchi (1961-1996), popularmente conocida con el nombre artístico de Gilda, fue una cantante y compositora argentina de cumbia cuya figura adquirió relevancia en los años ´90. La autora de innumerables hits que hicieron bailar a varias generaciones falleció en la ruta, en un accidente automovilístico, a sus 34 años, el 7 de septiembre de 1996, en jurisdicción de la localidad de Villa Paranacito (Entre Ríos), cuando se dirigía a Chajarí a brindar un show.Diferentes Áreas, Direcciones y Secretarías del Gobierno de Chajarí, trabajaron de manera mancomunada para llevar adelante las diversas propuestas que tuvieron lugar de miércoles a domingo. En materia deportiva, cabe mencionar que el jueves se realizó un Encuentro Regional de Natación en Termas Chajarí. Participaron del mismo: Centro Integral de Natación, Federación Natación, Club Salto Grande, Centro de Aguas y Termas Deportes.Luego, por la tarde, hubo una maratón urbana que tuvo como punto de largada y de llegada a la ex Estación del Ferrocarril. Asimismo, en la inauguración de la temporada estival, llevada a cabo el pasado viernes por la mañana, se corrió una mini maratón y una maratón en el Balneario Camping Municipal. La misma fue organizada por Turismo Chajarí en colaboración con la Dirección de Deportes y Recreación.Por otro lado, el pasado sábado se llevó adelante una charla sobre fútbol titulada "Debemos conocer las reglas del juego". La misma estuvo a cargo de Jorge Artucio y se desarrolló en el Centro Cultural. Siguiendo en la misma línea, ayer domingo se llevó adelante un torneo de equitación en el predio de "La Sirena". El mismo fue organizado por el Club Vélez y contó con la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno de Chajarí. Participaron delegaciones de Curuzú Cuatiá, Paraná, San Salvador, Villa Elisa y de nuestra ciudad. Además, cabe mencionar que se hizo presente y colaboró el Regimiento local.La tarde de viernes mostraba un cielo despejado en nuestra ciudad, la temperatura era agradable y el feriado les permitía a los vecinos y turistas pasear por las diferentes calles de Chajarí. La ex Estación del Ferrocarril, un punto de encuentro en el que niños, jóvenes y adultos se auto convocan, se vistió para la ocasión. Un escenario junto a una pasarela ocuparon gran parte del predio. Una alfombra roja, los cítricos característicos de nuestra zona y algunas flores para sumar a la decoración, acondicionaron el lugar.Los modelos del staff de Jay Models, comenzaron desde temprano a prepararse. Entre peinados, maquillajes y pruebas de vestidos, pasaron la tarde. Hasta que el sol se escondió y la hora del desfile llegó. Todo estaba listo para que diseñadores oriundos de diferentes puntos de la provincia, puedan mostrar y compartir sus trabajos.La apertura del evento estuvo a cargo del Ballet de Feliciano "Ñi-a", quienes, además, tuvieron otra intervención posteriormente, entre pasada y pasada de los diferentes diseñadores. Luego de su presentación inicial, el Coordinador de las Actividades Culturales, Luis Garcilazo, saludó a los presentes, destacó la labor de las distintas áreas y direcciones del Gobierno de Chajarí, quienes colaboraron para que el evento pueda llevarse a cabo. Por otro lado, agradeció la presencia de los invitados, la modelo Verónica Perdomo y el modelo y conductor, Andrés Palavecino. A continuación, tomó la palabra Perdomo quien, también, agradeció a los organizadores y se mostró feliz de estar en nuestra localidad.Luego, el excelente marco de público que se hizo presente para disfrutar del desfile, comenzó a ver las diversas propuestas de los diseñadores. La apertura estuvo a cargo de Locura propia, una marca creada por Yamila Mega, oriunda de Concordia. A continuación, le siguieron la chajariense Cecilia Ferreyra y Sole Rodríguez oriunda de Colón. Posteriormente, hombres y mujeres que se hicieron presentes en la noche del viernes, disfrutaron de las prendas diseñadas por Eliana Bianchini quien le dio paso a Andrea Farquharson que presentó las mallas de su marca Celina. También, tuvo su turno la chajariense Daiana Cardozo y los hombres con la marca La Victoria 1875. Por su parte, el cierre estuvo a cargo del reconocido diseñador Leo Boggia.Además del Ballet de Feliciano, Juane Emmenegger le puso música a la noche. Con canciones melódicas tuvo dos intervenciones entre las pasadas de los modelos. El público cantó y coreó los diferentes temas que este cantante oriundo de Uruguay, trajo al escenario de Entre Ríos Diseña. Para el cierre del evento, se convocó a Garcilazo, junto a la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, Silvia Urruzola y a la Concejal Daniela Sirtori quienes le hicieron entrega de presentes a Verónica Perdomo y a Andrés Palavecino. Luego, el músico Emmenegger pasó de lo melódico al pop para el gran cierre de la noche en el que modelos, invitados y el público presente terminaron bailando.El pasado sábado la calle Urquiza se convirtió en peatonal, de 18 a 00, para llevar adelante esta propuesta titulada "Urquiza Vive". Los preparativo iniciaron minutos antes de las 18, con un tiempo excelente, ideal para la ocasión, los vecinos y turistas pudieron recorrer la principal calle de la ciudad. Entre mates, gaseosas y comida, niños, jóvenes y adultos le pusieron vida a esta actividad que organizó la Coordinación de Actividades Culturales.Desde 9 de Julio a Pablo Stampa, estuvo trabajando personal del Área de Turismo del Gobierno de Chajarí y artistas repartieron globos, caramelos y folletería e informaban de lo que se encontraría en las próximas calles. Luego, de calle Pablo Stampa hasta Rivadavia los peatones se encontraron con "La peña de Urquiza". Allí hubo espectáculos de música con artistas de la localidad, entre ellos Felipe Bordón, Gustavo Percara y su conjunto, Santiago y Camila y el Ballet de danzas folclóricas del Gobierno de Chajarí.De Rivadavia hasta 3 de Febrero, la intervención se llamó "Enfrentados con la Historia". Se trató de una exposición de autos de época y autos tuning. Posteriormente, de calle 3 de Febrero hasta Entre Ríos, los protagonistas fueron los más pequeños: "Primero los niños". Allí hubo shows para toda la familia y shows infantiles: Tina Brillantina. mimos, estatuas vivientes, clown y títeres.Luego, de calle Entre Ríos hasta Alberdi hubo una exposición de pinturas y de turismo de la microrregión: "Raíces de Ñandubay". A continuación, de Alberdi hasta Sáenz Peña, el protagonista fue el tango. Esta cuadra estuvo dedicada a la música ciudadana ya que ayer, domingo 11, fue el día Nacional del Tango y participaron el Ballet del Gobierno y talleres de tango.De calle Sáenz Peña a Irigoyen hubo acústicos con artistas locales. Y, para finalizar, en la ex Estación del Ferrocarril tuvieron sus espacios emprendedores y artesanos. Además, se llevó adelante el encuentro Nacional de Escultores del que participaron artistitas oriundos de diferentes puntos del país.