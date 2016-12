Ambientalistas volvieron a denunciar a la constructora del barrio náutico

Integrantes de la Asociación Salvemos el Río volvieron a la justicia ante la decisión de Altos de Unzué de continuar con las obras en el country Amarras de Gualeguaychú, ya que según denuncian, las obras en Pueblo Belgrano inundarán los barrios más pobres de la ciudad ribereña, fomentará la segregación social y destruirá el ecosistema de la zona.



Desde hace unos años, los ambientalistas de Gualeguaychú resisten al megaemprendimiento inmobiliario y en ese marco, realizaron una nueva denuncia por hechos antijurídicos contra Altos de Unzué que, más allá de no estar habilitado por la provincia, continúa la ejecución del emprendimiento náutico.



Al respecto, Natacha Crimella, integrante de la Asociación Salvemos el Río, dijo a AIM que esperan que el gobierno provincial "resuelva el tema de fondo, ya que no alcanza con que se labren actas y se envíen a la secretaría de Ambiente, ya que hay una carpeta con actas labradas desde que Amarras inició nuevamente las obras sin el certificado de aptitud ambiental, que es el certificado que Bordet suspendió".



Como sigue el conflicto en la vía judicial



Cabe recordar que el fiscal Martín Gil allanó el barrio náutico Amarras del Gualeguaychú, en el marco de la denuncia penal realizada por integrantes de la organización civil Salvemos el río Gualeguaychú contra el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico por abuso de autoridad.



En el marco de la etapa investigativa, Gil solicitó una orden de allanamiento de la obra en construcción del barrio náutico Amarras del Gualeguaychú, en el marco la denuncia penal contra el intendente Davico, presentada en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú por la organización civil Salvemos el río, con el patrocinio letrado de Julio Majul, acompañado por Selva Chesini y Alfredo Vitale. La medida tuvo lugar en la mañana de este jueves a partir de la orden librada por el titular del Juzgado de Garantía Nº 1, Guillermo Biré.



Además, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, remitió una carta documento a la secretaría de Ambiente de Entre Ríos para advertir al gobierno de la provincia sobre la medida que tomó Davico.



La CSJ resolverá si el recurso de queja



En tanto, está en la Vocalía 1 (de Ricardo Lorenzzetti) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) el recurso de queja, interpuesto por los vecinos de Gualeguaychú ante la decisión de la sala Constitucional del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) que dictaminó -sobre el caso del barrio privado Amarras-, que el expediente vuelva a Gualeguaychú y "que se anule todo lo que se hizo hasta ahora, desde que el juez actuante comenzó el proceso aplicando una Ley derogada". Si la Csjn hace lugar al pedido, el Stjer deberá constituir un nuevo tribunal colegiado para evaluar la cuestión de fondo, por la que se pide que no se instale el barrio privado, que dañará el medio ambiente, producirá inundaciones y profundizará la segregación social. (AIM)