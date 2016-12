Ya circula el billete de $200 en Paraná: Cómo saber si es verdadero o falso

Medidas de seguridad

Para que los billetes de 200 pesos con la imagen de la ballena franca austral que lanzó en octubre el Banco Central (BCRA) comiencen a circular masivamente por los cajeros habrá que tener algo de paciencia, pero en algunos de la capital entrerriana ya se pueden retirar, supo. Y es que podría demorar por lo menos seis meses o más adecuar la mayoría de los cajeros automáticos del país.Las dos redes que operan los cajeros en la Argentina, Banelco y Red Link, ya homologaron en sus laboratorios los nuevos billetes. Sin embargo, luego hay que adecuar manualmente cada uno de los cajeros para que puedan comenzar a incorporar las nuevas unidades de 200 pesos, lo que suele llevar varios meses.De hecho, hoy por hoy sólo la mitad de los cajeros están habilitados a entregar los nuevos billetes de 500 pesos con la imagen del yaguareté, pese a que comenzaron a circular hace casi cuatro meses, a fines de junio pasado.La velocidad de adecuación de cada cajero depende de cada banco. Lo cierto es que no se trata de un proceso que puede darse de un día para el otro de forma generalizada.Además del billete de 500 y del de 200, el año que viene el Banco Central tiene previsto poner en circulación un nuevo billete de 1000 pesos con la imagen de un hornero. También habrá nuevas series de los billetes de 20, de 50 y de 100, ahora con imágenes de un guanaco, un cóndor y la taruca, respectivamente.Tras indicar que el nuevo billete "se debe ver en forma vertical", Sturzenegger destacó seis conceptos tenidos en cuenta por el BCRA a la hora de lanzar la nueva serie.En ese sentido, puntualizó que uno de ellos es "la celebración de la vida", al no poner "próceres muertos, la invitación a pensar en el futuro y no en el pasado, porque la mejor Argentina es la que está por venir", el "quebrar la idea de solemnidad", remarcar "el federalismo", la "ecología y la sustentabilidad", y "el encuentro de los argentinos", para que con las imágenes "todos se sientan parte".El nuevo billete de 200 pesos tiene "tinta de variabilidad óptica, marca de agua, hilos de seguridad e identificación para personas con capacidad visual reducida", entre otras medidas de seguridad.

Los nuevos billetes

El Banco Central tiene previsto imprimir, desde 2017, los billetes de 1.000 pesos y se acuñarán nuevas monedas de 5 y 10 pesos que se sumarán a las de 1 y 2 pesos que circulan en la actualidad.Los primeros referentes del renovado dinero argentino aparecieron en marzo de 2015 con la nominación de 50 pesos. Esa serie se llamó Islas Malvinas, un amor soberano. En el reverso del billete se encuentra la imagen del entrerriano Gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 encabezó la resistencia a la usurpación británica de las islas.5 pesosEl billete de 5 pesos también cambió su imagen desde octubre del año pasado. Con nuevo diseño conservó la imagen del General Don José de San Martín. En la parte posterior figuran los Libertadores de América: José de San Martín, José Gervasio Artigas, Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins.10 pesosEn abril de este año, comenzó a emitirse el nuevo billete de 10 pesos, predominantemente marrón y que coexiste con los de igual denominación pero de distinto tono. Este papel moneda tiene una marca de agua que reproduce el retrato del General Manuel Belgrano. Elonce.com