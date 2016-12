Entrerriano desaparecido en México habría sido víctima de un grupo narco

En 2008, Federico Tobares tenía 32 años y acababa de casarse. Todo parecía encajar a la perfección. Hasta el nuevo trabajo que había conseguido su esposa en un hotel de México era ideal, una verdadera oportunidad para foguearse internacionalmente como chef. Pero para este joven nacido en Gualeguaychú (Entre Ríos), fanático hincha de River, todo se derrumbaría hasta niveles dramáticos.Primero vino la separación de Carolina, que se volvió a Argentina. Finalmente, en junio del 2013, ocurrió lo peor: Federico fue secuestrado en Guadalajara y nunca más se tuvo noticias de él. La principal hipótesis de su familia, y también de las autoridades mexicanas y norteamericanas, apunta a Gerardo González Valencia, quien además de segundo en la línea de liderazgo del cartel de "Los Cuinis" era el jefe del argentino en dos emprendimientos gastronómicos de Puerto Vallarta."Federico vio algo que lo puso en peligro. Él trabajaba en dos locales pero también en fiestas superexclusivas que se hacían en una isla, duraban días y no se podía ir con celular. El vio algo que lo asustó y comenzó a preguntar sobre eso a terceros", cuenta aAna Soledad Tobares (41), hermana mayor de Federico y uno de los pilares de una búsqueda que, a distancia, se vuelve cada vez más frustrante. "González Valencia lo llamó para decirle que le preguntara las cosas en la cara y después le tendió una trampa para callarlo", agrega Ana.Federico Tobares conoció a Gerardo González Valencia a través de una odontóloga argentina radicada en México quien, de hecho, fue la última que lo vio, la madrugada del 5 de junio de 2013. El marido de esta mujer había trabajado para el mexicano en "Hotelito Desconocido", un exclusivo complejo -estilo santuario natural, ubicado a 95 kilómetros de Puerto Vallarta- que manejaba la mujer del capo, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo.Federico comenzó a trabajar allí y luego González Valencia lo llevó también al restorán de comida japonesa Nudoki. "El mexicano le dijo que él no sabía nada de gastronomía, que se ocupara él, le prometió que lo iba a hacer socio. Pero eso era sólo para tenerlo quieto y que no hablara", sostiene Ana, quien no vive en la Argentina y aceptó la entrevista con Clarín previo cuestionario por escrito.-¿Cuál fue la última noticia que tuvieron de Federico?-Fue vía teléfonica. Estaba hablando con una amiga argentina llamada Verónica, a las 12.30 del mediodía del 5 de junio. Le estaba contando que iba a cambiar una camioneta por otra por un favor que le había pedido su jefe. En un momento cuenta que va por lugares raros, una zona medio fea, que tenía miedo y estaba medio perdido, que lo guiaban pero era todo medio raro. Ahí se cortó la comunicación y no supimos más de él. Había estado en Puerto Vallarta hasta las 3 am. De allí salió para Guadalajara en la camioneta que le había prestado Gerardo González Valencia, quien le había pedido el favor de que la cambiara por otra mejor. Al llegar a Guadalajara se encontró tipo 8 am del 5 de junio con un argentino que vive allí y le dicen "Rock" (se llama Rogelio). Luego fue a una reunión a una tabacalera de un colombiano pues iba a realizar un evento el sábado por el cumpleaños de la hija. Estuvo allí hasta las 12, incluso se lo ve en videos de las cámaras de seguridad. Luego vino la llamada con su amiga que se interrumpió abruptamente.-¿Ustedes viajaron a México para seguir la investigación?-Yo fui dos veces, quise ir nuevamente y me sugirieron que no lo hiciera. En un momento me contactaron porque González Valencia estaba en Argentina y quería hablar conmigo. Yo no quise. Lo que pasa allá es terrible, la gente desaparece. Vi y escuché cosas que nunca imaginé.-¿Qué les dijeron las autoridades mexicanas?- Al principio decían muchas cosas, desde hace un tiempo nadie dice ni hace nada. Hubo muchas irregularidades en la búsqueda de Federico. La embajada argentina colaboró muchísimo, y ahora cambiaron las autoridades y retomamos el contacto. Nosotros seguimos investigando como podemos, con nuestras herramientas. Cuando comenzamos con la campaña en redes sociales algunos incluso nos mentían, nos decían que estaban con él o que lo habían visto... era gente de González Valencia-¿Qué creen que le pasó?-No sabemos con certeza quién lo secuestró. Solo sabemos que Gerardo González Valencia y su gente le tendieron una trampa y lo entregaron. Pero ya no nos importa quién fue el culpable. Solo queremos saber dónde está (como sea que esté) y traerlo a su casa, con su gente, con sus amigos que él tanto ama y que tanto lo amamos. Solo eso. . . Cerca nuestro. De verdad no queremos saber quién fue. Solo que nos digan, aunque sea por mensaje anónimo, dónde está."Federico es un ser de luz, muy alegre y divertido, el alma de cualquier fiesta, muy sociable, capaz de tener un millón de amigos y dar por ellos hasta su vida. Muy cercano de mi madre y mío. Siempre nos cuidaba, hablábamos todos los días. Enviaba siempre mensajes de buenos días y buenas noches. Federico es inocente y miedoso", cuenta Ana cuando se le pide que describa a su hermano.El drama también tiene la cara de su madre: "Ella ha pasado lo peor que le puede pasar a un ser humano. Está devastada, depresiva, le agarró diabetes, ya no quiere vivir más, no se quiere levantar de la cama ni para comer, no tiene fuerzas, solo llora y lo extraña. Simplemente no puede seguir adelante", concluye. "Y a mí me falta un pedazo de corazón"