Formosa prohíbe la venta de pirotecnia en las calles

El municipio de la ciudad de Formosa señaló que si se detecta alguna infracción a la ordenanza 377/78 "se procederá al decomiso de las mercaderías, multas y clausura".



El director de Bromatología de la comuna capitalina, Guillermo Gómez Achón, indicó que "actualmente existen sólo tres locales habilitados para la venta".



"Se permitirá la venta dentro de los establecimientos y no en mesitas o exhibidores dispuestos afuera. No se trata de cualquier mercadería, ya que la pirotecnia tiene requisitos puntuales de depósito, acopio, conservación y comercialización que no pueden ser infringidos porque ponen en riesgo la seguridad pública de los ciudadanos", afirmó.



Desde el municipio convocaron además a la ciudadanía a denunciar los lugares de venta ilegales de pirotecnia.