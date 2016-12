Golpe de calor: cómo se puede prevenir y qué hacer ante una emergencia

El golpe de calor es un cuadro de deshidratación generalizada y los síntomas son similares para todos: sed, dolor de cabeza, la sensación de tener la boca pastosa y sudar en exceso.En los ancianos y en los bebés, se agrega además una pérdida de la iniciativa y aletargamiento, lo que puede traer complicaciones si no se asiste a tiempo.Especialistas del Hospital de Clínicas de Buenos Aires destacaron que "la clave está en poder reconocer la necesidad de mantenerse hidratado".. Cuando la temperatura sube y comienzan los síntomas el cuerpo puede haber perdido entre 4 y 6 litros, que se deben reponer de forma constante", los especialistas del Hospital a través de un comunicado.Los mecanismos de conservación del calor se deterioran en la vejez.Los adultos tienen una temperatura constante que suele ser de 36 grados, que se mantiene gracias a la acción muscular, la transpiración, y la circulación sanguínea.

A medida que aumenta la edad, las personas se vuelven menos susceptibles a regular la temperatura, sufren períodos de hipotermia durante el invierno y tienen problemas con el calor en verano."Para prevenir, el pediatra suele dar una medida de líquidos a intervalos regulares de acuerdo a cada caso y al peso del infante. Los chicos tienen que estar en lugares frescos, desabrigados. Si es chico y aún está en período de lactancia, no va a tener mayores dificultades con el calor, pero se le puede agregar medidas de agua. Esto se debe hablar con el pediatra y siempre tener en claro que el chico no va a pedir agua. Hay que ofrecérsela", enfatizaron los profesionales del Clínicas.Si la persona es joven, se le debe dar líquidos: la rehidratación no debe hacerse solo con agua, es recomendable agregar bebidas con sales, o un jugo de fruta y después enfriarle el cuerpo."Lo más importante es prevenir,. Si comienzan a sudar mucho, o están demasiado tranquilos hay que ofrecer líquidos. Y si se quedan dormidos o se desmayan hay que concurrir a un médico", concluyeron los expertos.