S.O.S. routers: cómo protegerlos

No hay una forma de protegerse al 100% de los ataques desde Internet, tal como pudo comprobarse hace poco con el ocurrido en Alemania y que afectó a cientos de miles de routers. Pero hay maneras de aumentar la seguridad ante ataques contra la conexión a Internet, telefónica o el espionaje de datos.



- Actualizar el firmware: es decir el software específico que use el router. Las actualizaciones incorporan nuevas funciones, pero también cierran agujeros de seguridad. Por ello, es recomendable activar las actualizaciones automáticas en la configuración del router o bien mirar de forma regular en la página del fabricante para enterarse de si hay una nueva.



- Acceso remoto: Muchos router ofrecen conectar discos duros con Internet. Es una función práctica pero que a la vez puede convertirse en vía de entrada para los atacantes y debería ser desactivada en el menú configuración, así como en principio todas las funciones que no se usen. Un test de la web "heise online" (https://www.heise.de/security/dienste/portscan/test/do.shtml) permite comprobar qué funciones de acceso están disponibles en cada router.



- Configurar el router WLAN por cable: Aunque es práctico hacerlo de forma inalámbrica, para la primera configuración y para el mantenimiento posterior hay que conectar la computadora por cable al router.



- Cambiar la contraseña: las claves WLAN que vienen instaladas pueden no ser seguras y en algunos casos pueden ser hackeadas. Los usuarios deberían poner por tanto sus propias contraseñas. Los expertos del BSI recomiendan una clave compleja con al menos 20 letras o dígitos.



- Contraseña del administrador: El código con el que se entra en la configuración sensible de un dispositivo suele ser igual o muy parecido en todos los aparatos de un mismo fabricante, o también puede ser que no esté activada la contraseña. Aquí hay que colocar una personal y segura.