Denuncian abandono y matanza de perros galgos después de la ley

Organizaciones defensoras de animales denunciaron este viernes que se registra abandono y matanza de perros galgos que eran sometidos a carreras tras la sanción de la ley que prohíbe esas competencias, mientras hoy se hizo la segunda jornada de la "Diana Conti" en Córdoba, pese a la vigencia de la norma.La organización Imperio Fauna afirmó en un comunicado que "luego de aprobarse la ley que prohíbe las corridas de perros en todo el territorio nacional, galgos fueron descartados y asesinados a manos de los galgueros".En ese sentido, mencionó el caso de una perra de esa raza que fue hallada al costado de una ruta a la altura de la localidad bonaerense de Cañuelas, "llena de laceraciones y arrastrándose"."Los médicos veterinarios que le dieron los primeros auxilios determinaron que sufría de deshidratación, desnutrición, múltiples golpes, posiblemente por latigazos, provocando cicatrices y una lastimadura en una de sus patas con arma blanca", afirmó la organización. Los especialistas "aseguraron que era utilizada para corridas clandestinas y para caza" y explicaron que "su cola ha sido cortada y su dentadura señala que sus dientes han sido limados para que en la caza no agujerara la presa".El animal, que se encuentra en recuperación y en situación de adopción, "sufrió tantos castigos que no come si no la invitan y no se para si no se lo ordenan", destacó la organización."Hoy Niky está recuperándose y sus rescatistas solicitan que su historia sea contada para ejemplificar la tortura a la que son sometidos los galgos, la importancia del cumplimiento de esta ley y su control efectivo por parte de organismos de control", expresó Imperio Fauna.La segunda jornada de la carrera "Diana Conti", en tanto, se hizo este viernes en la localidad de Inrville, Córdoba, organizada por la Asociación Civil El Palermo de los Galgos de esa provincia.La competencia, cuya primera jornada se hizo ayer, fue habilitada por la justicia de Córdoba tras interpretar que aún no está vigente la ley que prohíbe esas competencias en el país, publicada el viernes 2 de diciembre en el Boletín Oficial.La habilitación se hizo tras una presentación realizada el miércoles por la Fundación Sin Estribo y pese a que el municipio de Inriville no autorizó el evento.La competencia lleva el nombre de la diputada kirchnerista Diana Conti en honor a su defensa de la actividad, manifestaron los organizadores del evento.El Poder Ejecutivo promulgó y publicó el 2 de diciembre en el Boletín Oficial la ley que prohíbe las carreras de perros de cualquier raza en todo el país, que prevé entre tres meses y cuatro años de prisión para quien "organice, promueva, facilite o realice" esas competencias.La ley 27.330, sancionada por la Cámara Diputados el 16 de noviembre, establece, además, la aplicación de multas de entre 4 mil y 80 mil pesos a quienes inflijan la ley.