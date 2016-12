"Yo le doy plata a la barra, somos cómplices", dijo el jugador baleado

Franco Quiroz estaba intentando calmar a los hinchas de Almagro hasta que recibió un balazo de goma y por un puñado de centímetros no se quedó ciego y acabó con su carrera. El futbolista de Almagro lo pudo contar. Luego de un paso rápido por el hospital donde le realizaron estudios y descartaron problemas físicos, analizó todo lo ocurrido. Lo que podía haber sido una tragedia y, como tantas otras veces, pasó muy cerca."Faltando minutos para que terminara el partido, empezaron las corridas de un lado para otro. No se entendía mucho qué era lo que estaba pasando... y comenzaron las balas de goma. Había familias junto a la barra. La policía tiraba de cerca y sentí necesario acercarme rápido para calmar las aguas. No era necesario que le disparen a la gente. Se fue calmando todo y cuando me retiro del alambrado sentí como si me cayera una botella de gaseosa en la cabeza pero no me di cuenta de que tenía un perdigón. Ahí los médicos intervinieron", relató Quiroz en diálogo con Radio Nacional.Y fue más allá. Porque esta vez le tocó ser víctima, pero al mismo tiempo Quiroz forma parte de un contexto general que no logra solucionar el flagelo de las barrabravas, cada vez más enquistadas en el fútbol argentino."Yo le doy plata a la barra. Somos cómplices de esta situación. Ahora estoy bien, con mi familia. No fue nada de riesgo. Estoy conmocionado por lo que se vivió en la cancha de Almagro. Le doy una colaboración a la barra brava por mes. No te aprietan pero tenés que darle. Somos cómplices en esta situación. Es como darle plata a un trapito", admitió.A pesar de la dura situación que le tocó afrontar, el hombre de Almagro aclaró que no piensa dejar el fútbol. "Lamentablemente estamos acostumbrados a estas cosas. Ayer corrió riesgo mi vida pero yo estoy bien y mientras las piernas me den seguiré jugando".En la misma línea analizó el caso el DT de Almagro, Felipe de la Riva, quien recordó que "el otro día le pegaron a un árbitro, renunció el presidente de Temperley, también pasó lo de Cristian Díaz. Siempre somos rehenes de este tipo de cosas"."Llegué al vestuario y lo vi a Quiroz con el agujero en la cabeza, tenía el balazo y el perdigón adentro. Es inexplicable lo que ocurrió. Esto es lo que pasa en el fútbol. Todo el mundo lo conoce y sabe bajo los métodos de extorsión en los que trabajamos todos los planteles. Y la mayoría de los dirigentes también están sometidos. Solos, como Don Quijote, no se puede. La solución tiene que venir desde los lugares de poder", dijo en TyC Sports.Los hechos ocurrieron este jueves en José Ingenieros, donde Almagro recibió a Atlético Paraná, con la intención de seguir a tiro de la cima en la B Nacional. Sobre el final del partido que los visitantes ganaban 1-0 comenzaron los incidentes en la tribuna local que obligaron a suspender el juego y derivaron en la represión policial y en el balazo de goma que recibió Quiroz en la cabeza."Estuve a diez centímetros de perder mi carrera", resumió el jugador.