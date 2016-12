Recomiendan mantener las acciones en hogares contra el Aedes aegypti

El Gobierno renovó su pedido a la población de mantener las acciones de limpieza y descacharrización en los hogares para evitar los potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de las enfermedades dengue, zika y chikungunya."Sobre estas fechas y con la llegada de los primeros calores, necesitamos que la población pase a la acción, es decir, que destruya todos los elementos que puedan dar origen a una reproducción del mosquito", puntualizó el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.El Ministerio ya adoptó una serie de medidas preventivas, como la asistencia financiera a las provincias con mayor riesgo de contagio, la entrega de equipamiento de fumigación y acciones de concientización en diferentes niveles, entre otras medidas. El mosquito se cría en el interior de las casas y sus alrededores, en recipientes que contengan agua clara y quieta.Por ese motivo se aconseja cortar el pasto, cambiar el agua de floreros y bebederos y tapar los tanques de agua y fundamentalmente las tareas de decacharrización que implica el retiro de elementos en desuso que puedan estancar líquido en su interior como tachos o cubiertas.La recomendación del Gobierno es que diariamente hay que vaciar o dar vuelta los objetos que acumulan agua en patios y jardines."Sabemos que eliminar los criaderos de mosquitos es la medida de mejor costo-efectividad y de cuidado ambiental, aun cuando el mosquito todavía no esté tan presente", explicó, Jorge Lemus.El Aedes aegypti es un mosquito pequeño, oscuro con rayas blancas en el dorso y en las patas, de hábitos domésticos (intra y peridomiciliario).La hembra deposita sus huevos en esos recipientes y también los platos bajo las macetas y floreros, muy frecuentes en viviendas, oficinas, escuelas y hospitales.El detalle de las tareas preventivas que la comunidad puede realizar se encuentra en el sitio www.msal.gov.ar/dengue/semanas-de-accion-contra-los-mosquitos. Para mayor información se habilitó la línea gratuita del Ministerio de Salud 0800 222 1002.Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel.Frente a estos síntomas es importante acudir inmediatamente al médico y no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares.Los de la fiebre chikungunya comienzan a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado y son: fiebre (mayor a 38º C); dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies.También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo algunas personas pueden tener dolor en las articulaciones por más tiempo.En el caso del zika la sintomatología suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, e incluyen fiebre, conjuntivitis no purulenta, dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, sarpullido e inflamación de miembros inferiores.De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección a una mujer embarazada con el virus de zika puede generar microcefalia en los bebés.