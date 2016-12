La solidaridad se expande: Villaguay se sumó a Once por Todos

La jornada solidaria se expande hacia otras localidades entrerrianas. Entidades de Villaguay no dudaron en plegarse a la convocatoria, por su hospital y los de Paraná, sumaron donaciones."Once por Todos es una iniciativa solidaria que surgió hace 12 años con el propósito de paliar la situación de los Voluntariados de los hospitales de la ciudad de Paraná. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes", publicó el sitio Infor-Villaguay El medio colega puso de relieve que desde el comienzo "ha provocado los encuentros y multiplica las buenas intenciones para beneficiar a los voluntariados de los hospitales de la capital provincial, con la incorporación de beneficiarios de otras localidades. Desde entonces, y hasta la fecha, el crecimiento de la propuesta ha tomado grandes dimensiones. Las comisiones vecinales de cada barrio, ciudadanos, clubes, instituciones intermedias, artistas y deportistas protagonizan esta jornada solidaria impulsada para ayudar donde siempre se necesita, porque sabido es que todo granito de arena que se aporte, es un gran ayuda".Movilizaron la solidaridad desde Villaguay, en esta jornada de Once por Todos, el grupo Scout San José, Emaus, grupo Sana Locura, integrantes de carrozas de Bety Sosa, scout Joel de la Iglesia Adventista.Así, Villaguay también fue de la partida con varias instituciones abocadas a la recepción de donaciones