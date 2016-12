Numerosas propuestas para disfrutar del fin de semana largo en Entre Ríos

Los turistas que visiten la provincia durante este fin de semana podrán disfrutar de una gran cantidad de propuestas de recreación, que abarcan desde fiestas nacionales hasta presentaciones de carnavales. Música, danza, teatro y gastronomía, se conjugan para que los visitantes y los entrerrianos tengan mucho para elegir durante estos días."Es esencial el trabajo que realizan los municipios, las instituciones e incluso los privados para ofrecer a los turistas un amplio abanico de posibilidades de recreación. Quien venga a Entre Ríos no se va a aburrir", aseguró el ministro de Turismo de la provincia, Adrián Fuertes, desde cuya repartición se efectuó un relevamiento de las propuestas que están disponibles estos días.será sede de uno de los eventos más convocantes del fin de semana: la Fiesta Nacional de la Citricultura que contará con la presencia de expositores en diversos stand relacionados al sector, ronda de negocios, espectáculos musicales de primer nivel nacional. Elección de la Reina Nacional de la Citricultura y Reina Nacional del Azahar. Además, habrá importantes sorteos. La Fiesta será en el Centro de Convenciones, donde este viernes se presentará Lucas Sugo; el sábado será la presentación de los carnavales concordienses y el domingo actuarán Los Palmeras.Otra fiesta nacional será en: la de la Trilla Tradicional, que incluye demostraciones de cómo se realizaban las tareas rurales a principios del siglo 20 y espectáculos artísticos. El sábado a las 17 será el Encuentro de grupos de danzas alemanas en la Plaza del inmigrante y desde las 20:30 empezará el festival artístico en el balneario municipal, con el cierre a cargo de Orlando Veracruz. El domingo desde las 9:30 será la fiesta central en el campo, con trilla de trigo con máquinas antiguas tiradas por caballos y tractores con ruedas de hierro. También habrá paseos en carro, en automóviles antiguos y muchas propuestas de entretenimiento.En tanto, entendrá lugar la 30 edición de la fiesta Provincial de la Guitarra. Será entre el sábado y el domingo en el predio del ferrocarril, con la actuación de destacados artistas folklóricos y la presentación, el domingo, del humorista Ricardo Leguízamo.En, mientras tanto, el sábado desde las 22 se presentará en un predio del Acceso Norte la banda de reagge "Non Palidece". Previamente, el viernes a las 19 en Moreno entre Caseros y 25 de Mayo se realizará el "Festival de cultura en la calle", con muestras de poesía, música, tango y milonga, pintura, fotografía y malabares. Y el domingo por la tarde en la plaza 25 de Mayo se realizará el cierre de las actividades anuales de la Escuela de Folklore El Sauce., por su parte, invita a conocer sus corsos. El sábado desde las 21 en la Costanera será la presentación de esa fiesta, con la presentación de pasistas y batucadas de las comparsas Samba Verá, K'Rumbay y Si-Sí.El domingo ense realizará el lanzamiento de la Temporada de Verano. Será desde las 16 en el Parque Balneario Municipal "Dr. Delio Panizza", con la presentación del grupo "Cazadores" y bandas de la región.Cerca de allí, en, se realizará el sábado desde las 21 una muestra de gimnasia artística a cargo de la Escuela de Gimnasia del Club Atlético Maciá, en el predio de la Expo.Y ense estará realizando el domingo desde las 9 una propuesta de Cicloturismo, que partirá desde el camping municipal., por su lado, se suma a la Noche de los Museos. Este viernes desde las 20 abrirán su puertas con visitas guiadas el Museo Histórico Regional; el Ferroviario, Casa del Aviador y la Sala Evocatoria de la Asociación IsraelitaEn, mientras tanto, se podrá ver muy buen teatro. El viernes a las 21:30 se presentará "La Moreira", en la sala San Martín, con entrada a la gorra.Desde la playa departirá este jueves a las 19 la Peregrinación Náutica, en homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción. Las embarcaciones arribarán a las 21 a la zona del puerto de Colón, donde habrá una misa.Por otra parte, este jueves y el sábado a las 21 se podrán realizar visitas guiadas nocturnas al Molino Forclaz y el viernes desde las 18 se realizará en la explanada del puerto deel festival "Entrebirras", un evento con objetivo solidario, que conjuga la gastronomía con la cerveza artesanal y la participación de cuatro bandas de rock.Ense podrá disfrutar el espectáculo circense del grupo "Circaleta", en la Plaza seca. Habrá shows el viernes y el sábado a las 21 y a las 23.En, en tanto, se podrá visitar el viernes y el sábado de 19 a 23 la Feria Navideña Elisense, en el Paseo del Sembrador., que este jueves desde las 21 lanza su temporada de verano en la costanera, ofrece espectáculos musicales para el viernes (Musicante, desde las 21:30 en Luis N. Palma 627; y Mustafunk, en el Patio de la Solapa a las 23) y para el domingo 11 está prevista la Feria de Navidad "Purito Diseño" en la Plaza San Martín.En, este viernes habrá teatro en el marco del festival itinerante "A telón abierto". A las 19 en la plaza Loma Hermosa se presentará El Mago de las Ratas (infantil); a las 21, en La Botica, se verá "Okupas en la casa" a las 21 y "Doña Ramona" a las 22. En tanto, el sábado a las 19 se presentará en la plaza de El Brillante la obra "El mago de las ratas" y a la misma hora, pero en la biblioteca Urquiza se verá "Alicia en el país de las mandarinas".Entendrá lugar la partida de fin de año de Airsoft, un juego y deporte de estrategia basado en la simulación militar, destinado a mayores de 18 años. Será los días viernes y sábado en el complejo turístico y deportivo "El Diamante"Otra actividad atractiva será la Fiesta Patronal de. Este viernes se presenta a las 19 la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y el sábado desde las 21:30 habrá música, con la presentación del grupo Sol.Ense desarrolla desde hoy y hasta el domingo el "Litoral Rally Raid", con la participación de motos enduro, cuatriciclos, camionetas 4x4, Jeeps y camiones que deberán atravesar 400 kilómetros, en un desafío con navegación a través de GPSEn, mientras tanto, el domingo 11 desde las 17:30 se realizará el Festival del Lago, con la inauguración del nuevo anfiteatro y la actuación de numerosos artistas.convoca para el sábado a disfrutar de la música, el canto y la danza en el certamen Pre Fiesta Provincial de la ChamarritaEn, en tanto, se llevará a cabo entre el viernes y el sábado el tradicional Seven de la República, un certamen de rugby reconocido a nivel nacional, en la cancha de El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes. Será la 33ª edición del Seven, y se disputará además el Primer seven de la República Femenino., por su parte, invita a participar del inicio de temporada estival, el sábado desde las 12 en el Complejo Playa Victoria.Ense está desarrollando desde el martes y hasta el domingo el Encuentro Nacional de Escultores, en la ex estación del ferrocarril, con la participación de escultores de todo el país. El viernes, en el mismo lugar, será el evento "Entre Ríos Diseña", una muestra de diseñadores de indumentaria, con importantes invitados. Además, el domingo desde las 19 se desarrollará en la ex estación ferroviaria un homenaje a Gilda, con la participación de numerosos artistas locales de diferentes rubros.