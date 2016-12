Construyen aula-taller flotante en el departamento Islas

El departamento Islas contará con un aula-taller de características inéditas en nuestra provincia. Se trata de la Unidad Educativa Móvil Flotante de la Escuela de Educación Técnica N º 96 "Conscripto Humberto Omar Giorgi". La obra está a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y tiene un presupuesto que supera los 4 millones de pesos.



Según se informó desde la UEP, avanza a muy buen ritmo la nueva Unidad Educativa Móvil Flotante de la Escuela de Educación Técnica N º 96. Por estos días la empresa Astilleros Diamante S.R.L., encargada de la obra, trabaja en la construcción del pontón donde se asentará el casillaje, en cuyo interior se dispondrán el aula, el taller y las demás dependencias.



El aula-taller flotante contará con dos ambientes principales destinados a las actividades pedagógicas, un ambiente destinado al personal docente y un núcleo sanitario compuesto por baño y cocina. Además, se incluirá una lancha de apoyo con capacidad para 5 personas.



Según destacó el coordinador general de una UEP, Juan Javier García: "Es una obra que genera grandes expectativas, porque permitirá el acceso a la educación en una zona que cuenta con una geografía muy particular. Estamos cerrando un año de logros muy importantes, avanzando en la línea que nos ha pedido el gobernador Gustavo Bordet y articulando acciones con el Consejo General de Educación".



La obra se lleva adelante a través del Programa "Plan de Mejora - INET" y está destinada a vecinos de la localidad de Mazaruca, ubicada sobre la margen del río Ibicuy. El objetivo es acercar un centro de formación profesional a lugares donde no existen, brindando ofertas para la formación y el trabajo.



La directora Departamental de escuelas del Departamento Islas, Susana Roudé, también hizo hincapié en que se trata de una propuesta ambiciosa, y subrayó que: "Es una obra inédita, teniendo en cuenta que es muy difícil en esta zona de islas poder atender sólo desde las escuelas técnicas que están en una sede. Es decir que esta obra va a beneficiar a muchas personas y por eso es un gran logro que pone en juego mucha creatividad".



Finalmente, el rector de la Escuela de Educación Técnica N º 96 "Conscripto Humberto Omar Giorgi", Fernando Orcese, comentó que el proyecto se propone no quedarse en el departamento sino poder llegar, en un futuro, con formación técnica a otros lugares de la provincia.