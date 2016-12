Estudian un probable caso de bebé con microcefalia por zika en Buenos Aires

Un caso probable de un bebé con microcefalia asociado al virus del zika en la Provincia de Buenos Aires está siendo estudiado por estas horas. La semana próxima estaría el resultado definitivo, que establecerá si queda confirmado o descartado. Hasta el momento en el país fueron confirmados dos casos de bebés con complicaciones asociadas al virus. El primero se confirmó en Tucumán, donde el bebé nacido con síndrome congénito murió a los diez días. El segundo caso se confirmó la semana pasada, y corresponde a un bebé nacido en la provincia de Córdoba.



En diálogo con Clarín, el doctor Jorge San Juan, director de Epidemiología del Ministerio de Salud confirmó que hay un caso probable en la Provincia. Dichas muestras están en estudio en el Laboratorio de Referencia Nacional de Dengue y Otros arbovirus "Julio Maiztegui", en la ciudad de Pergamino. "La semana próxima seguramente tendremos algún resultado", afirmó el funcionario.



Según informa el Boletín Integrado de Vigilancia correspondiente a la semana epidemiológica 47, tanto en el caso confirmado en la provincia de Córdoba, como en el caso probable en la Provincia, "las madres habrían adquirido la infección en Bolivia durante la gestación, por lo que se los clasifica como casos importados".



"En cuanto a la vigilancia en recién nacidos de hijos de madres positivas para zika, hasta el momento se han estudiado 9 niños, 2 confirmados y 1 probable de síndrome congénito mientras que los otros seis no presentan alteraciones y tienen resultados negativos para la detección viral (continúan en ellos los estudios para descartar la transmisión del virus)", afirma el boletín.



Por otra parte, en el marco de diagnósticos diferenciales, se han estudiado para zika recién nacidos con microcefalias o anomalías cerebrales en distintas provincias del país. "Hasta el momento todos los resultados fueron negativos para la detección del virus del zika", agrega el informe.



En la Provincia de Buenos Aires, además, ya fueron descartados dos casos que habían sido notificados. Y hay otros dos casos aún en estudio, que están catalogados hasta el momento como "no conclusivos", esto es, que en una primera prueba dieron negativo, pero esto no permite aún descartar el diagnóstico.



En cuanto a las embarazadas con sospecha de asociación al virus del zika, en todo el país se han notificado 73 embarazadas. La provincia con mayor número de casos es Tucumán, donde se notificaron 27 embarazadas. En segundo lugar está la Provincia de Buenos Aires con 9 embarazadas. Del total de 73, ya fueron descartadas 15 embarazadas. Y confirmadas sólo cuatro, en Tucumán.



En el mes de abril último Tucumán sufrió un brote de zika, que tuvo lugar en la capital provincial. El caso del bebé que nació con complicaciones asociadas y murió diez días después estaba en observación desde la gestación porque su mamá había sido detectada como uno de los casos probables. Los estudios que le habían hecho a la mamá eran negativos, porque aunque una persona tenga zika, el virus sólo es detectable durante seis días en sangre, y diez en orina. El bebé nació con microcefalia y otras tantas alteraciones. Debido a las fallas orgánicas, murió diez días después. Sin embargo, el diagnóstico de zika quedó confirmado luego de la muerte, tras el análisis de tejidos.



Clarín.