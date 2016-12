Dio a luz una nena pampeana de 11 años que había sido violada

La niña de 11 años que fue violada en la localidad pampeana de Chos Malal dio a luz a una beba en el Hospital "Lucio Molas", de Santa Rosa, y ambas se encontraban en buen estado de salud, se informó hoy.



La niña pertenece a una familia que padece una situación económica y social vulnerable, por lo que esperaba la asistencia del Estado provincial.



El embarazo producto del abuso sexual fue descubierto por una maestra de la Escuela Hogar a la que asiste la nena, cuando ya habían transcurrido ocho meses de gestación.



La docente notó que a una de sus alumnas le aumentaba el tamaño del vientre y gestionó que le realizaran estudios de salud por lo que se estableció que estaba embarazada. Poco después se realizó la denuncia policial y dos hombres mayores de edad fueron detenidos.



La Fiscalía de Victorica intenta establecer sus responsabilidades en torno de la violación de la nena. El hecho se produjo en la localidad de Chos Malal, ubicada a 435 kilómetros al oeste de Santa Rosa.



El caso se conoció porque el diputado provincial del Partido Socialista Luis Solana lo hizo público.



El legislador visitó ayer a la niña en el Hospital "Lucio Molas", donde está internada con su beba y acompañada por su madre.



"La familia nos dijo que van a cuidar de la beba. Son del oeste, con muchas dificultades, por lo que me comprometí a interceder para que tengan una solución permanente frente a su situación", dijo Solana.



En ese sentido, el diputado advirtió que "el Estado provincial no puede desatender a esta niña con su hija, hay resortes estatales para acompañarla en todo lo que necesite", manifestó.



El caso generó un revuelo en los organismos involucrados, especialmente del Ministerio de Salud, y el inicio de una investigación, ya que fallaron todos los controles.



La Pampa cuenta con un protocolo de aborto legal no punible por lo que se han realizado intervenciones hasta el cuarto mes de gestación.



La niña pudo encuadrarse en el protocolo, pero el embarazo fue detectado cuando casi estaba a término.