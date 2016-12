Once por Todos: la ciudad de Paraná, movilizada por el trabajo de las vecinales

Donaciones en el Club Neuquén

Ya está en marcha la 12º edición de Once por Todos, donde se unifica el trabajo solidario, desinteresado, de los vecinos de Paraná, a beneficio de los voluntariados de los hospitales "San Roque" y "San Martín" de la ciudad de Paraná; para el nosocomio "Santa Elena" de la ciudad homónima; el hospital "Santa Rosa" de Villaguay; el "9 de Julio" de la ciudad de La Paz; "General Francisco Ramírez" de la ciudad de San José de Feliciano, y la ONG de Paraná "Suma de Voluntades".Ya se viven las once horas solidarias. Se puede donar en diferentes puntos de la ciudad, con epicentro en la Sala Mayo.En el marco de la iniciativa solidaria, Gimnasio Taian, desde el Club Neuquén, proponen "participar de una clase al aire libre en el predio del Club Neuquén, el próximo 8 de diciembre por la mañana, solicitando a los asistentes una donación"."La consigna es que puedan moverse y llevar donaciones para ese día. Lo haremos promocionado la vida sana, al aire libre, la actividad física, y en este caso, la solidaridad, colaborando con Once por Todos", aseguró a Elonce TV la coordinadora de las actividades del gimnasio.Harán además, en la ocasión, una exhibición de gimnasia infantil, como cierre del año, en esta disciplina. Habrá además una clase para niños.Es una actividad gratuita y abierta a todo público, además habrá regalos para los asistentes."Hace años que participamos de Once por Todos. Una vez que uno empieza a hacerlo, es imposible dejar de sumarse", reconoció Andrea San Filippo.Las donaciones se reciben en Del Barco Centenera y Arroyo Correntoso, hasta las 16.Desde el comienzo de la iniciativa solidaria de Once por Todos, FM San Agustín puso a disposición su colaboración, para reunir donaciones para los que más lo necesitan.Arturo, desde la radio, manifestó su inmensa alegría, ya que "replicamos desde el primer día, esta iniciativa tan maravillosa de Canal Once. Tiene una marca en el orillo de la ciudad. Estamos muy contentos de poder colaborar"."Al ayudar se siente el logro, el poder encontrar felicidad para uno y para los demás", aseveró.La solidaridad "está en el aire" desde FM San Agustín. Tomy, uno de los colaboradores más pequeños de esta iniciativa solidaria, desde el micrófono de la radio, indicó: "Cada vez que dono algo mío, un juguete, un elemento de higiene personal, ropa, zapatillas, me siento muy bien; a la noche me acuesto a dormir contento". De esta manera invitó a replicar la ayuda en cada rincón de la ciudad.Ricardo, presidente de la vecinal, invitó a sumarse. Dijo que esta iniciativa solidaria, para la vecinal "es una iniciativa nueva; tenemos muchas expectativas". Los habitantes de la zona se acercan con "ropa, zapatillas, medicamentos, alimentos, es muy lindo el movimiento que se ha generado".Los vecinos se pueden acercar a Plaza Eva Perón, sita en calles El Jagüel y Segundo Sombra.realiza en esta jornada un programa especial en vivo y se suma a la edición solidaria de Once por Todos. "La gente de la zona se ha acercado. Estamos muy contentos". Destacaron que "la solidaridad de Once por Todos haya colocado puntos de recepción en diferentes lugares de la provincia", porque "muchas veces, la gente queierre colaborar, y les es imposible acercarse hasta Paraná. Se puede sintonizar a FM Red en el 104.9 del dial. está ubicada en J. L Ortiz 148.Lase sumó en esta edición de Once por Todos 2016, y realizaron "un balance muy positivo", en cuanto a la cantidad de donaciones recolectadas. "Es un movimiento constante, ya salieron cuatro viajes a la Sala Mayo, con donaciones. Llevamos y enseguida volvemos a tener gran cantidad, porque los vecinos siguen llegando", aseguraronLa vecinal está ubicada en Avenida Don Bosco y Mármol.Juan Carlos Eberlé, de, aseguró: "Estamos muy complacidos por la posibilidad de ser partícipe un año más de Once por Todos". Todos los años estamos trabajando en forma voluntaria con vehículos de gente de la empresa. Lo hacemos con autos particulares", relató.Invitaron a los vecinos y gente de la zona de la remisera a sumarse y acercar el donativo."Los autos serán para trabajar en forma particular, buscando donaciones desde los barrios más alejados", acotó.La remisera está ubicada en Almirante Brown 803 (Almirante Brown y Estanislao Ceballos).Santuario La Loma (calle Padre Kentenich).Vecinal Kentenich (Plaza Asociación Verdiana, calle Camino de Cuchilla Grande y J. Engling).Vecinal 3 de Febrero (sede comisión C. 