Como desde hace 12 años consecutivos, las comisiones vecinales de cada barrio, ciudadanos, clubes, instituciones intermedias, artistas y deportistas protagonizan este 8 de diciembre la "maratón solidaria" impulsada para ayudar a quienes más lo necesitan.Este año Once Por Todos, se realiza a beneficio de Voluntariados de Hospitales San Roque y San Martín, de la ciudad de Paraná, Santa Elena de la ciudad de Santa Elena, Santa Rosa de la ciudad de Villaguay, 9 de Julio de la ciudad de La Paz, Francisco Ramírez de Feliciano y la ONG Suma de Voluntades de la ciudad de Paraná.Villaguay no dudó en sumarse, en una continuación de la labor solidaria que cotidianamente realizan.Movilizan la solidaridad desde Villaguay, en esta jornada de Once por Todos, el grupo Scout San José, Emaus, grupo Sana Locura, integrantes de carrozas de Bety Sosa, scout Joel de la Iglesia Adventista.Sábanas, elementos de aseo personal para los enfermos de muy bajos recursos que asisten al hospital, ropa usada en buenas condiciones, elementos de limpieza, comestibles, figuran entre los elementos que se demanda en esta maratón solidaria que se lleva adelante en la jornada.