Las cesáreas están cambiando el cuerpo de las mujeres

Lo que ocurre es muy sencillo, y puede sonar duro, pero antes, esos genes no habrían pasado de madre a hija porque ambas hubieran muerto al momento del parto.



El Dr. Philipp Mitteroecker, del departamento de biología teórica de la Universidad de Viena, dice que "sin la intervencion de la medicina moderna, problemas como la desproporción fetopélvica (que el bebé sea tan grande que no pase por el canal de parto) eran letales, y desde el punto de vista de la evolución, es la selección natural."



"Mujeres con pelvis demasiado angostas no hubieran sobrevivido 100 años atras. Ahora lo hacen y pasan sus genes a sus hijas."



Desde que se supo de la evolución de las especies, siempre quedó la pregunta de por qué las pelvis de los humanos no han crecido con el paso de las generacios.



Comparada con otros primetas, la cabeza de los humanos bebés es grande. De hecho, para los primates (y ya que estamos, la mayoría de los animales) el parto es algo mucho más sencillo.



Pero según estos científicos habría dos fuerzas opuestas que modelan nuestra evolución, al menos desde un punto de vista teórico.



Una tiende a favorecer a los bebés grandes, por lo general más saludables.



Sin embargo, si son demasiado grandes interrumpen la labor de parto, lo que antes habría sido desastroso tanto para la madre como para el bebé.



"Una de estas fuerzas, llamémosle la que tiende a los bebés pequeños, ha desaparecido con las cesáreas", explica el Dr. Mitteroecker.



"Obviamente nuestra intención no es criticiar la intervención médica," aclara. "Pero sí entender que ha tenido un impacto a nivel evolutivo."



¿Qué ocurrirá en el futuro?



Si bien dicen que es muy probable que esta tendencia continúe, no creen que llegue al punto en que los partos naturales se conviertan en una práctica obsoleta.



La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



Daghni Rajasingam, obstetra y vocera del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, leyó el estudio y comentó que hay otros factores, como la diabetes y la obesidad, que también hacen necesaria la cesárea.



"Estas enfermedades son cada vez son más comunes a edades tempranas, entonces ahora vemos a muchas más mujeres en edad reproductiva", opina. Y eso colabora en el aumento de las cesáreas.