Ponen como ejemplo a Ni Una Menos para lucha contra VIH

Embajadores de la ONU que visitan el país elogiaron el papel de la mujer en la Argentina y rescataron la solidez en la lucha contra la violencia de género para aplicarla en conseguir una disminución sustancial en los 6.500 casos nuevos de sida que se diagnostican por año en el país.



La existencia de políticas públicas integrales de prevención será clave para la lucha contra el sida y la violencia contra la mujer, afirmó ayer la embajadora de buena voluntad de Onusida, Alejandra Oraa.



De visita en Buenos Aires como parte de una campaña que abarca desde el Día para la Eliminación de la Violencia de Género, el 25 de noviembre, hasta el dedicado a los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, Oraa habló con los periodistas en la sede de la ONU, para promover "buenas prácticas en la respuesta al VIH" y contar la experiencia del Municipio de Merlo con la Red Bonaerense de Mujeres que Viven con VIH.



"Me llamó la atención cómo la sociedad civil pide las cosas al Gobierno y a las entidades, sin ningún temor", celebró Oraa, periodista venezolana presentadora de la cadena estadounidense CNN en español.



La activista reivindicó: "Veo mujeres empoderadas que no piden la palabra (sino que la ejercen); esto no es como en la década del '80: hay acceso a la información y es necesario que se acabe el estigma" sobre las personas viviendo con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).



"Lo que ha pasado en Argentina con las marchas Ni Una Menos ha escrito historia en toda la región", que Colombia emuló esta semana con la movilización "Yo soy Yuliana" ante la violación y el asesinato de una nena de 7 años por parte de un arquitecto bogotano de 38.



Comprometida con la campaña para eliminar la epidemia de VIH-Sida en 2030 (denominada 90-90-90 porque apunta a que sean esos los porcentajes de personas que conozcan el diagnóstico, incrementen el tratamiento retroviral y logren carga viral suprimida) la periodista declaró que se va de Argentina "sumamente entusiasmada, alegre, viendo que no sólo son palabras, sino acción de la sociedad civil".



Junto a ella, el especialista en VIH e igualdad de género de ONU Mujeres, Edgar Carrasco, informó que "2.100.000 personas viven con VIH en América Latina, y un tercio son mujeres".



Agregó: "El VIH ha sido ninguneado como epidemia de mujeres en América Latina, (por lo que) esa municipalización de la respuesta va a ser muy importante".