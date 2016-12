Por primera vez, Gualeguaychú eligió a sus representantes culturales

Foto: Osky Beigbeder y Evangelina García Blanco Crédito: El Día

Desde este año Gualeguaychú tiene dos representantes culturales: Evangelina García Blanco y Osky Beigbeder, elegidos a través de la participación de los vecinos que votaron en las urnas dispuestas en distintos puntos de la ciudad y en la página web de la Municipalidad (www.gualeguaychu.gov.ar).



El recuento estuvo fiscalizado por una escribana pública, Luisa Greissing, y contó con la presencia de tres veedores que garantizaron la transparencia de los resultados.



"El reemplazo de la figura de Reina del Turismo por la de Representantes Culturales supone por lo menos dos bondades: por un lado y al igual que otras experiencias en nuestro país, permite cuestionar la legitimidad de lo estético como único criterio de selección o parámetro de representación de la ciudad, y al mismo tiempo el lugar asignado exclusivamente a la mujer", expresó Matías Ayastuy, responsable de Derechos Humanos de la Municipalidad.



"Desde el municipio se entendió necesario el abandono de este tipo de concursos en tanto en ellos se alimenta una imagen de la mujer como objeto y no como sujeta; bajo patrones estereotipados de belleza física. Todo esto, vale aclarar una vez más, desde la perspectiva de género se entiende como violencia simbólica, en el marco de una sociedad machista, sexista y patriarcal que, a su vez vale también recordar, tiene en 2016 uno de sus años más críticos en cuanto a cantidad femicidios y niveles de violencia física, las formas más extremas de la violencia de género. Por otro lado, y por consiguiente, se amplía con esta nueva figura los criterios de representación de la ciudad: conocimientos, destrezas, formación, acción comunitaria, labor solidaria, compromiso social, etc. En pocas palabras, ser bonita ya no es un requisito excluyente", aseguró el funcionario.