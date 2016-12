El dramático rescate de un bebé del incendio de un edificio en Palermo

Cuatro dotaciones de bomberos trabajan para controlar un incendio en un edificio de 12 pisos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Las llamas se originaron en la sala de máquinas del inmueble. El SAME confirmó 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández y Rivadavia por inhalación de humo, entre ellos tres bebes y una mujer embarazada."Hemos rescatado a 50 personas. Treinta fueron derivadas al Hospital de Niños, el Fernñandez y el Rivadavia. Los otros veinte los oxigenamos en el lugar. Están terminando de bajar otros propietarios del edificio pero están todos fuera de peligro", sostuvo Alberto Crescenti, titular del SAME.Fuentes policiales dijeron que el fuego comenzó este mediodía en un medidor de gas de la sala de máquinas de la torre que había sido inaugurada hace pocos meses y por eso tiene deshabitadas algunas de sus unidades.Los bomberos utilizan escaleras de altura y arneses para rescatar a los vecinos que quedaron atrapados los departamentos del edificio, que está ubicado a metros de la intersección de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Un vecino contó a la prensa que una joven de 20 años ya había sido rescatada con una grúa, ante la imposibilidad de descender por sus propios medios.Si bien no se registraron heridos, hasta el lugar se desplazaron 20 ambulancias del SAME que permanecen allí de manera preventiva y un helicóptero. Según informaron fuentes policiales, todavía quedan entre 10 y 15 personas, pero están fuera de peligro."Están bajando gente de la terraza del edificio", contó un vecino de la zona al canal de cable Todo Noticias. El inmueble había sido inaugurado hace pocos meses y por eso algunas de sus unidades estaban deshabitadas. El tránsito permanece cortado en la zona.Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando uno de los bomberos rescató a un bebé del edificio. El valiente accionar del hombre fue transmitido en vivo y en directo por los canales de televisión porteños.