Acreditan este jueves las diferencias salariales mal liquidadas a docentes

A partir de las 0 de este jueves estarán acreditados los montos a los docentes que, por error en la liquidación, no se abonaron con los haberes correspondientes al mes de noviembre pasado. Así lo informó el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, quien junto al su par Mauro Urribarri, se habían comprometido a solucionar en 48 horas el tema.Los montos que no se abonaron a alrededor de 6.000 docentes estarán acreditados este jueves a partir de las 0. Ballay reiteró que desde el gobierno se cambió la metodología, es decir, el sistema de liquidación. "El CGE, como todas las reparticiones de la Administración Pública provincial, pasaron a depender de la Dirección de Liquidaciones. Veníamos con los dos sistemas en paralelo y sin inconvenientes, este mes sí los hubo porque fue el primero que se hizo directamente.El viernes pasado en la reunión que mantuvimos con el ministro de Gobierno reconocimos al gremio que había cuestiones que ajustar y solucionar. Y lo volvimos a hacer a inicios de esta semana. No son descuentos, sí son días que se dejaron de liquidar, sobre todo en las suplencias", expresó el funcionario.