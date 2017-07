FARER pidió nuevamente por una solución a los caminos rurales

Durante la jornada del domingo quedó inaugurada la exposición anual de la Sociedad Rural de La Paz, oportunidad donde Raúl Boc hó, titular de la federación que nuclea a las rurales provinciales destacó "hemos estado preocupados gran parte del año buscando soluciones a los problemas de los caminos. Por eso pensamos que se debe dejar de lado un sistema que no ha dado resultados y avanzar sobre proyectos como los consorcios camineros, el uso de banquinas, la compra de maquinaria para juntas de gobierno aprobada por ley. Esas u otras soluciones las tiene que encontrar el gobierno, por eso queremos trabajar juntos y hemos pedido una audiencia al gobernador".



Destaco el dirigente de FARER que fue un año de importante trabajo ya que han sido escuchados en cuestiones como el aumento del impuesto inmobiliario, aunque se debe trabajar para llegar a valores razonables en la provincia. También mencionó como positivo haber podido opinar en el proyecto de ley de fitosanitario. Puso relevancia sobre la puesta en funcionamiento de la CORUFA que regula el uso de aguas, donde han podido plantear cuestiones especificadas como el registro de pozos de agua que se pretende implementar.



Por último dijo "no podemos soslayar que estamos en un año electoral y los entrerrianos renovamos cinco diputados. Un voto de un diputado puede significar la aprobación de una ley, que se le quiten los fueros o no a un corrupto que está escondido detrás de su banca", para acotar "voy a pedir que sean muy conscientes para elegir un diputado, que desde el campo generemos un compromiso, sabiendo que proponen y quienes son".



Al finalizar invitó a los productores a ser parte de las entidades rurales de cada departamento.