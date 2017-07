Frigerio: "Cambiemos va a ganar en todo el país"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró confiado de cara a las próximas elecciones legislativas al sostener que "Cambiemos va a ganar en todo el país" porque "la mayoría de la gente" está "convencida" de que el oficialismo va por "el buen rumbo".



"Cambiemos tiene una gran ventaja desde el punto de vista electoral porque es el único espacio político con representación en todo el país. Cambiemos va a ganar en el país y la segunda fuerza va a estar lejos. También vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires", vaticinó Frigerio.



El funcionario sostuvo que en estas legislativas el Gobierno tiene la posibilidad "de dejar atrás el populismo para siempre; de erradicar el clientelismo, que es perverso y degradante".



"En estas elecciones no se juega la suerte de un gobierno. El kirchnerismo, por supuesto, no tiene que dar un examen porque todos sabemos lo que ha generado, lo que se juega es la posibilidad de sostener este proceso de transformación y no retroceder al pasado. Y eso es lo que piensa la mayoría", agregó Frigerio durante una entrevista con el diario El Tribuno, de Salta.



El referente del Ejecutivo aseguró que el electorado va a valorar que avanzaron "en la dirección" anunciada y destacó algunas medidas que tomaron: "Eliminamos y redujimos las retenciones a la producción, sancionamos la ley pyme, recuperamos el financiamiento internacional, estamos conteniendo la inflación y logramos el regreso del crédito hipotecario".



En esta línea, Frigerio subrayó que "las transformaciones llevan tiempo", pero consideró que "a esta altura, lo importante es que nos encontremos en el camino correcto".



"Tenemos un Estado quebrado, un déficit enorme de infraestructura y unos niveles de pobreza agobiantes. No podemos cambiar de un día para el otro. El único camino es el crecimiento y la expansión de la economía. No se viene el ajuste, sino el crecimiento, por la hoja de ruta que trazamos", insistió.



Finalmente, el ministro opinó que los presuntos casos de corrupción que involucran a funcionarios de la gestión anterior, como es el caso de la procuradora, Alejandra Gils Carbó, o del exministro de Planificación Julio de Vido, tengan "particular impacto en las próximas elecciones".



"No es sorpresa para nadie que tenemos una procuradora que no se ha ocupado de investigar la corrupción y que hay funcionarios

del gobierno anterior investigados por numerosos ilícitos", cerró.