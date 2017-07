Aclaran que es "muy difícil controlar" los gastos de campañas electorales

Política Informaron cuánto recibirá cada partido en Entre Ríos para la campaña electoral

El fiscal Jorge Di Lello, único con competencia en la Cámara Nacional Electoral, aseguró que es "muy difícil controlar" los gastos de las campañas proselitistas y señaló que aunque las rendiciones de cuenta "no son un dibujo", los datos que proporcionan los partidos políticos "tienen grises"."El sistema de control de gastos cuanto menos hace que sea muy difícil controlar en tiempo y forma y que sirva para lo que fue creado. Las rendiciones son complejas. No son un dibujo, pero tienen grises", dijo en una entrevista publicada en el diarioDi Lello asumió que "hay casos que se están investigando" porque "en plena campaña, aunque no podían hacerlo, hubo aportes de las empresas a los partidos".En este sentido, aclaró que esas situaciones irregulares se dan "en todos los partidos"."Hoy hay una inautenticidad respecto de cómo se tratan los costos. El sistema perdió autenticidad porque cambió el mundo. Hoy los partidos son una ficción para poder hacer los frentes y tener fondos", puntualizó.Di Lello reconoció que es poco que haya sólo ocho auditores en la Cámara Nacional Electoral, pero consideró que "si ponen a 100 tampoco va a funcionar con más de 600 partidos y una economía en negro".Respecto a si se respeta el inicio de la campaña 30 días antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), consideró que si hacía "una acción contra todos los partidos" por no cumplirla sería "jugar a tocar el horizonte"."Con el anterior gobierno, en el Fútbol para Todos, veías presidencia Fulano, gobernación Mengano. Ahora es lo mismo. Uno debe regular sólo lo necesario para respetar el flujo de la realidad. Si no, son jueguitos para la hipocresía", puntualizó Di Lello.