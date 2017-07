Informaron cuánto recibirá cada partido en Entre Ríos para la campaña electoral

La Dirección de Financiamiento Partidario Electoral del Ministerio del Interior distribuyó los montos correspondientes a cada fuerza política que competirá en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto, tanto para gastos de campaña como para impresión de boletas.



En Entre Ríos, el más beneficiado, por poca diferencia, es el Frente Justicialista Somos Entre Ríos, pero a la vez deberá distribuir los recursos en partes iguales entre las 10 propuestas que competirán en el cuarto oscuro, lo que coloca al espacio en desventaja en términos económicos. Para la distribución de los fondos se tiene en cuenta la cantidad de votos obtenidos por cada partido en las últimas elecciones para diputados nacionales, entre otras variables.



De acuerdo a lo dispuesto en la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, en el distrito Entre Ríos corresponderán a Cambiemos 618.448,25 pesos, al Frente Justicialista Somos Entre Ríos 628.666,87 pesos, a la Nueva Izquierda 254.730,02 y al partido Socialista 203.784,02 pesos.



Si bien será la fuerza que más fondos reciba, el Frente Justicialista Somos Entre Ríos deberá distribuir los recursos entre las 10 listas que se presentaron para competir en agosto. Así, a cada una le tocarán 62.886 pesos para afrontar los gastos que ocasione la campaña proselitista.



Cambiemos, por su parte, deberá distribuir lo obtenido entre las tres listas oficializadas: para cada una, serán 206.149 pesos. Con una sola lista presentada, la Nueva Izquierda será la fuerza que dispondrá la mayor cantidad de recursos, con una asignación de 254.730. También sin internas, el partido Socialista, que en la provincia aglutina a la denominada "ancha avenida del medio", obtendrá por su parte 203.784 pesos.



Hasta ahora, sólo Cambiemos anunció que realizará "cenas de recaudación" para obtener aportes para la campaña por parte de empresarios y otros actores del sector privado. La semana que viene, el ministro Rogelio Frigerio encabezará una actividad de esta naturaleza en Entre Ríos, en lugar y fecha a confirmar, del mismo modo que lo hizo la semana pasada en San Juan donde, con un cubierto de 2.500 pesos, se logró una recaudación de 2,5 millones de pesos.



Estos aportes de campaña corresponden a las agrupaciones políticas que participen en las PASO y están destinados a que cada fuerza pueda atender los gastos que ocasiones la campaña electoral. El monto global a distribuir es de 54 millones de pesos para la categoría de diputados nacionales y de 27 millones de pesos para la categoría de senadores nacionales. Para las generales, esos montos treparán a 108 millones para diputados nacionales y a 54 millones para senadores nacionales.



Para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política, la normativa establece que a cada fuerza le corresponderá un 20 por ciento del total y que el resto se repartirá en forma proporcional, teniendo en cuenta los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.



Respecto a los recursos destinados para la impresión de boletas, la Dirección de Financiamiento Partidario Electoral informó que a cada uno de los partidos y alianzas que competirán en Entre Ríos les corresponderán 247.679,18 pesos.



Para calcular los recursos, se determinó un valor de referencia de 230 pesos para el millar de boletas de 12 x 19 centímetros. El aporte correspondiente a cada fuerza se depositó en la cuenta corriente de cada agrupación que haya oficializado candidaturas para las PASO.



En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el PJ que lleva al ex ministro Florencio Randazzo será el mayor beneficiado con los fondos públicos, ya que recibirá 6,72 millones de pesos. En segundo término, aparece la Alianza 1País, de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que recibirá 2,87 millones.



El ex ministro Esteban Bullrich y sus compañeros de boleta tendrán 1,53 millones para la campaña de las PASO y Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se quedará con 1,37 millones. Entre las ofertas de izquierda, la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores se quedará con 1,106 millones de pesos.