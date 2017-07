La economía, foco de los lanzamientos de Cristina, Massa y Randazzo

La economía, foco de los lanzamientos de Cristina, Massa y RandazzoLa campaña electoral hacia las PASO de agosto tuvo hoy su comienzo formal con distintas actividades que incluyeron una visita del presidente Mauricio Macri a la localidad bonaerense de Cañuelas y los lanzamientos de las precandidaturas de Cristina Fernández, Sergio Massa y Florencio Randazzo.Los postulantes de Cambiemos, en tanto, darán comienzo este sábado a la campaña hacia las PASO con un nuevo timbreo nacional convocado para las 10 con la participación de Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios nacionales y los precandidatos de todo el país.Durante un acto que se extendió por más de una hora y que tuvo una importante participación de vecinos que relataron en primera persona situaciones de crisis, Cristina Fernández pidió a los referentes de Unidad Ciudadana "que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente, esa es mi única instrucción de campaña"."Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos", planteó Fernández de Kirchner, y agregó: "Todos sabemos cuál es el voto más directo, más contundente, el que el gobierno va a escuchar".a ex presidenta advirtió además a sus votantes que "si los ven tristes, desesperanzados y desunidos, este gobierno va a hacer cualquier cosa", al tiempo que consideró que su "misión es darles esperanza".Por su parte, Sergio Massa eligió el distrito de Tigre para lanzar la campaña junto a su socia del frente '1País' Margarita Stolbizer, y allí aprovechó para disparar tanto contra el Gobierno nacional como contra la ex presidenta Cristina Fernández, una de sus principales rivales en la provincia."Presidente cambie porque va mal; cambie porque la gente no llega a fin de mes", reclamó Massa al Jefe de Estado, al tiempo que cuestionó que "el que trabaja paga impuesto y el que timbea no paga impuestos. Es ridículo pensar que la Argentina puede crecer si premiamos la timba y castigamos el trabajo".También apuntó contra el presidente Macri el precandidato a senador por el frente Cumplir, el ex ministro de Interior Florencio Randazzo, quien reclamó: "Señor presidente, cambie la política económica porque está destruyendo la Argentina" y le pidió que"termine con el timbreo, reúnase con los vecinos sin cámaras, sin fotos y ahí le van a contar lo que están pasando".Randazzo, que no mencionó ni a Cristina Fernández ni a Sergio Massa en su mensaje, eligió el municipio de Bolívar para el lanzamiento de su campaña, junto al intendente de esa ciudad Eduardo 'Bali' Bucca que es el primer precandidato a diputado nacional por el frente Cumplir."Señor Presidente termine con el timbreo, reúnase con los vecinos sin cámaras, sin foto y ahí le van a contar lo que están pasando", afirmó Randazzo, tras lo cual consideró que el gobierno "no tomó una sola decisión política a favor de la gente" y le rogó "que urgente cambie la política económica porquhttp://www.lavoz.com.ar/temas/bebe-lesionadoe está destruyendo la Argentina".