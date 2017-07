Bordet entregó aportes: "El esfuerzo siempre tiene su premio y su mérito"

"Que sirva como estímulo para que más chicos en iguales condiciones se animen a poder desarrollar la práctica deportiva y para dejar bien en claro que el esfuerzo siempre tiene su premio y su mérito", afirmó el gobernador durante la entrega de un aporte al joven deportista no vidente German Schlude.Por su parte, el joven atleta manifestó que este aporte "es un gran apoyo y un gran impulso para seguir haciendo lo que tanto me gusta y que me hace crecer como persona: es el atletismo".El acto contó con la presencia del diputado provincial Gustavo Zavallo, y en ese marco también se hizo entrega de un aporte de 160.000 pesos para la escuela 12, José Manuel Estrada, de Viale.El aporte al deportista vialense se produjo en el marco del programa Entre Ríos Deportes, e Iniciación, Formación y Recreación Deportiva. El destino de los aportes es para cubrir parte de los gastos de traslado y de la adquisición de indumentaria deportiva para la práctica del atletismo.German Schlude se consagró sub campeón argentino en categoría Mayores en el Open Internacional de atletismo paralímpico en Chaco, el torneo más importante de Sudamérica en la disciplina y clasificatorio para el Mundial en Inglaterra. Además, obtuvo medalla de bronce."Este joven fue medalla de oro en 1.500 metros y debe ser reconocido para que sirva como estímulo para que muchos otros chicos en iguales condiciones se animen a desarrollar la práctica deportiva, y fundamentalmente para dejar bien en claro que el esfuerzo siempre tiene su premio y su mérito", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet durante el acto.En ese marco, el mandatario recordó que "tenemos un compromiso muy fuerte, tanto el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) como la Secretaría de Deportes de la provincia, de trabajar con todos los chicos y adultos con diferentes discapacidades para que puedan realizar sus prácticas deportivas, que tengan posibilidades de inclusión en nuestras sociedades, trabajar fuertemente en los que significan barreras arquitectónicas en las ciudades; y todo esto hace que nos comprometamos de manera muy firme".Por su parte, Schulde dijo que "muchas veces se puede volver algo difícil hacer esto, a pesar de que me gusta muchísimo, pero con esta ayuda puedo seguir haciendo lo que amo", y resaltó: "no tengo palabras para agradecerlo".El joven vialense contó que no hace más de un año que entrena atletismo, y que en ese periodo "ha pasado de todo. He hecho concentraciones en La Pampa y en Gualeguay. También obtuve dos campeonatos y sub campeón argentino en 200 metros en una competencia de mayores, siendo que soy juvenil".Por último, Germán Schlude dijo que todos aquellos jóvenes que quieran empezar un deporte que les gusta, "puede que cueste, pero que hay que intentar hacer todo lo que nos guste. Por más que muchas veces sea difícil y cueste, al final no hay nada más satisfactorio que pude entrenar y que en los campeonatos pueda demostrar todo lo que me estuvo esforzando. Siempre pienso que los problemas de cada uno son tan grandes como cada uno los haga. Yo tengo un dicho que si la vida te dio una cruz grande y pesada, usála para derrumbar los obstáculos que se te pongan en tu camino", concluyó.Además, el diputado provincial Gustavo Zavallo resaltó su "enorme satisfacción" y "la sensibilidad del gobernador" ya que "ante el comentario que le hiciera hace un tiempo, sobre los logros, esfuerzo y profesionalismo de Germán, inmediatamente nos dijo cómo podemos ayudarlo. Teniendo en cuenta que se requieren recursos para afrontar diversas indumentaria y movilidad, y que su familia es de clase media".En ese sentido, el diputado informó que, "junto al secretario de Deporte de la provincia, José Gómez, nos contactamos y este miércoles encontramos la manera de respaldar lo que hace Germán con tanto esfuerzo y tan buenos resultados"."Esto representa un orgullo que lo que hace como deportista y ejemplo a otro muchos chicos en torno a que las adversidades de pueden superar", concluyó.Más adelante, el apoderado legal de la escuela vialense, el presbítero Gustavo Monteagudo, precisó que "el aporte recibido de la mano del gobernador está destinado a la compra de sillas y mesas para las aulas porque desde hace tiempo venimos teniendo varias reparaciones para brindar una mejor educación a niños y jóvenes".El gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, brinda ayuda económica a deportistas que participan en distintas disciplinas en forma individual y en conjunto, a través de las becas que están establecidas en el decreto Nº 1858 y que están destinadas a aquellos deportistas que tienen alto rendimiento o rendimiento deportivo en competencias internacionales. La beca se otorga a partir de los 16 años, y se aplica tanto para los deportistas convencionales como los adaptados o con discapacidad.Las becas se otorgan de acuerdo a las disciplinas. Los montos se relacionan con los logros que se consigan. Por caso, para los atletas que participaron en los últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos se implementó una beca especial, y teniendo en cuenta que van a prepararse para participar, la seguirán percibiendo.Por otra parte, se brinda apoyo económico al atleta para los gastos que sean necesarios, ya sea para cubrir un viaje, comprar los elementos que necesita, etcétera. El objetivo es ayudar al deportista. En todos los casos, los requerimientos son espontáneos, y el pedido llega por iniciativa del atleta hacia la Secretaría de Deportes.En ese marco, el gobierno provincial pone al alcance de los deportistas y de la comunidad, diferentes programas, tales como el "Embajadores Deportivos Entrerrianos", por el cual se brinda apoyo a instituciones, federaciones y deportistas de Representación Nacional e Internacional; o el "Volvamos al Club", que promueve el fortalecimiento institucional.Además, a través del trabajo de Integración social, educativa y fomento deportivo, al gobierno ofrece apoyo económico a clubes, asociaciones barriales y juntas de gobierno para materiales e indumentaria deportiva.En lo que hace a educación y deporte, se llevan adelante convenios con instituciones deportivas y establecimientos educativos para el desarrollo de becas de inclusión al sistema social y federativo; apoyo económico a deportes alternativos, acuáticos, extremos, de desarrollo en espacios naturales y públicos.También desde la provincia se impulsan y realizan juegos deportivos provinciales, regionales y nacionales, tales como los Juegos Deportivos Evita: Municipal, Departamental, Provincial y Nacional. Juegos Recreativos y Deportivos Juntas de Gobierno y Áreas Rurales. 7° Juegos de la Región Centro, donde participan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay; los Juegos Deportivos Entrerrianos de Iniciación y Formación Deportiva; y los Juegos Deportivos para Adultos Mayores "Abuelos en Acción".Por otra parte, se desarrollan líneas de trabajo para la Estimulación y Formación de Talentos Deportivos, como el Apoyo Económico en la Planificación Federativa para el Desarrollo de Programas Territoriales de Iniciación, Captación, Inserción y Proyección de Jóvenes Deportistas; apoyo económico a 19 ligas de futbol y ocho asociaciones de basquetbol distribuidos en los 17 departamentos para el desarrollo de las competencias deportivas; becas al estímulo deportivo en disciplinas individuales y de conjunto que logren podio en torneos nacionales y sudamericanos; transportación a competencias nacionales; Inaubepro. Becas deportivas federativas para aquellos niños y niñas que se encuentren dentro del ámbito matriculado escolar con posibilidades económicas de bajos recursos.En cuanto a salud y actividad física, desde la provincia se trabaja en la activación y seguimiento de las 35 salas de prevención y evaluación de la aptitud física para deportistas federados y recreativos. Además, en el marco de la ley provincial del deporte, también se desarrollan tareas de prevención y control médico para deportistas convencionales y no convencionales; actualización en R.C.P. y D.E.A.Otra de las líneas de acción en las cuales viene trabajando el gobierno tiene que ver con la capacitación en capacitación y discapacidad. En ese marco, en septiembre se realizará una capacitación en Paraná, organizada por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), conjuntamente con el Servicio Nacional de Rehabilitación, donde vienen capacitadores de Buenos Aires y durante toda una semana se realizará una capacitación en Deportes y Discapacidad.Se ofrecieron 50 becas, para lo cual se realizó una selección entre los interesados entre sus antecedentes y capacitación.En 2010 se firmó un convenio con el Servicio Nacional de Rehabilitación por el Programa Federal de Recreación y Deporte para personas con discapacidad y su grupo familiar. En 2011 se seleccionó a 20 profesores que estaban trabajando en la temática en la provincia. Ahora en Servicio, en vez de centralizar la iniciativa, federaliza la capacitación y las realiza en las provincias, ofreciendo la financiación para alojar los 50 becarios en un hotel.Para enviar curriculum vitae a fin de integrar la lista de espera para las becas, los interesados pueden remitir su CV a iprodideportes@gmail.com