Sadop no avizora cambios con designación de nuevo ministro de Educación nacional

El hombre que reemplazará a Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación de la Nación, había sido duro en sus expresiones contra los gremios docentes bonaerenses durante el conflicto salarial. "Uno no puede hablar de alguien todavía no está en funciones y no ha demostrado si es bueno o malo en esta función, pero por los antecedentes se podría decir que esta persona es un miembro del núcleo duro de Macri, y suponemos que va a tener, por lo menos, la misma forma de trabajo que Bullrich", expresó Pesoa.



En ese punto recordó que su antecesor se negó "reiteradamente" a convocar a la paritaria nacional docente, como así también, para el caso de la enseñanza privada, a la Comisión Nacional de Educación Privada (Conep) "que es una mesa de diálogo que tenemos entre las patronales, el sindicato y obviamente la parte representativa del Estado". Por este último tema la semana pasada Sadop exigió a la Comisión Episcopal Argentina (CEA) que reactive este instrumento de negociación.



Pesoa entendió que también se avanzará desde el gobierno con lo que denominan el Plan Maestro, "que tiene un montón de cuestiones que nosotros como Sindicato no estamos de acuerdo".



Como Finocchiaro no es un desconocido debido a su función en el gobierno de Buenos Aires, el dirigente local reconoció que "los antecedentes no serían los mejores o por lo menos no da la imagen de una persona que va a buscar el diálogo u otros caminos distintos a Bullrich".



Además "el plan educativo no es independiente del plan político", dijo en referencia al modelo que lleva adelante el gobierno de Macri que se traduce "en lo que ha pasado con los trabajadores de Pepsico", ejemplificó. (APF).