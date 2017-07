Hebe cuestionó a los "compañeros" que no fueron a "poner el cuerpo" en PepsiCo

Hebe de Bonafini se refirió a la brutal represión que sufrieron esta mañana los trabajadores despedidos por PepsiCo y fue muy dura con los dirigentes de su espacio que no se acercaron hasta la planta de Florida para apoyar a los trabajadores.

"Sabemos de la entereza de los trabajadores. Cómo se han plantado. Pero tenía terror, tenía miedo de que los maten, porque ya era una furia desencadenada". Así comenzó su discurso durante la ronda de Madres de los jueves.



"Estoy enojada con los dirigentes. Yo sé que las PASO los están preocupando y les duele la barriga. Pero resulta que se olvidaron de que había pobres. Y se olvidaron de que iba a haber conflictos", continuó.



"Estoy dolida. Esta mañana lloraba, porque veía que éramos pocos y me daba cuenta que les iban a ganar. Porque una cosa es que fueran muchos dirigentes, muchos diputados, muchos senadores y muchos compañeros trabajadores, maestros, volando a la puerta. Porque hay que ir rápido, más rápido que ellos, y desde las 4 sabíamos lo que estaba pasando", dijo Hebe.

"Me dio mucha tristeza y les pido perdón por los que no fueron, ojalá yo fuera más joven, hubiera estado, como he estado presente tantas veces a las cuatro de la mañana" afirmó antes de tirarle un palito a la CGT: "no existe, está comprada".