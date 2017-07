Junto a Aguad, Macri anunció un plan de modernización para las Fuerzas Armadas

El presidente Mauricio Macri encabezó esta noche la cena anual de Camaradería de las Fuerzas Armadas, en la que anunció un "plan de modernización y reequipamiento" que tendrá lugar en los "próximos tres años" y dio la bienvenida al designado ministro de Defensa, Oscar Aguad.



Macri ocupó la mesa principal junto a Aguad, el saliente ministro Julio Martínez, que dejó su cargo para dedicarse a la campaña electoral en la provincia de La Rioja, y los jefes de las tres fuerzas: Diego Suñer (Ejército), Marcelo Srur (Armada) y Enrique Amrein (Fuerza Aérea).



En la cena que se realizó en el Salón de Honor General San Martín del Edificio Libertador, Macri aprovechó la oportunidad para "agradecer toda la labor realizada durante este año, todos sabemos que hemos iniciado una etapa de cambio profundo en nuestro país, que es mucho más que un cambio político y económico, es un cambio cultural".



"Quiero decirles que estoy muy contento con el nivel de compromiso que encuentro en las Fuerzas Armadas, transmitiendo tranquilidad, iniciativa, no solo en la representación en el exterior sino en el cuidado de nuestras fronteras", dijo el Presidente en su breve discurso, donde también resaltó la importancia de ese trabajo en la "lucha contra el narcotráfico".



Macri elogió el "gran trabajo de las tres fuerzas en la campaña antártica, con recursos propios", mencionó el "orgullo" luego de que volviera a zarpar el Rompehielos Almirante Irízar después de diez años, y habló de la "manera maravillosa con la que participan en las fuerzas de paz en el mundo".



También se refirió al "rol permanente" de las Fuerzas Armadas "en el tema de las emergencias porque, como todos sabemos, el cambio climático nos tiene en jaque y siempre han estado, por tierra, por agua y por aire para auxiliar a las distintas provincias".



Allí anunció el inicio de un "plan de modernización y reequipamiento de las fuerzas" y reveló que "con los jefes hemos estado negociando duramente porque estamos en etapa de vacas flacas y por ahí no han podido hacer todo lo que querían pero después de muchos años hemos empezado un plan a tres años para ir incorporando y mejorando la especialización y no ir perdiendo la enorme capacitación que tienen nuestras fuerzas".



Sobre el final, saludó a "nuestro querido ministro" Julio Martínez tras "un año y medio intenso de trabajo" y enfatizó que "hemos hecho algunas cosas con la recomposición y la justicia de lo que no se había hecho en materia salarial, y de retirados".



"Va a seguir estando muy cerca nuestro. Primero, Dios quiera en el Senado y después en la gobernación de la provincia", auguró el jefe de Estado que dio la "bienvenida a quien asumirá como ministro, si no se arrepiente de acá el lunes", dijo en tono de broma refiriéndose a Aguad, ubicado a su lado.