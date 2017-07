Se inauguró "Entreviñetas": Se podrá visitar durante julio y agosto

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Se inauguró este jueves en la galería de la Vicegobernación la muestra "Entreviñetas". Reúne obras de los dibujantes Daniel Eduardo Mendoza, Ricardo Jaimovich, Miguel Ángel Vesco, Alejandra Rodríguez, Cecilia Fontona, Víctor Sack y Federico Maín. Estará abierta al público durante todo julio y agosto.



En diálogo con Elonce TV, el vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, contó que "hoy compartieron su trabajo referentes de viñetas. Ellos son protagonistas en el día a día, vemos lo que hacen y lo disfrutamos, pero muchas veces no lo conocemos. Ellos expresan en libertad donde se rompen estructuras que en otras narrativas no se permite. Muchas veces cuentan con humor cosas que otros no cuentan. Es muy lindo para disfrutar y reírnos entre nosotros".



Asimismo, relató que en su infancia, de alguna manera, "aprendimos leyendo historietas", ya que asegura que "nos conectamos con la narración por su atracción de imágenes y pocas palabras. Hay muchos referentes importantes en la provincia".



Se refirió también al contenido que pueden tener algunas viñetas y consideró que "los artistas se permiten decir con humor, ironía y crítica cosas que otros formatos narrativos no hacen. Hay que aprender a veces a reírnos de nosotros mismos y recibir el mensaje para cambiar las cosas. Tienen un talento extraordinario". Elonce.com