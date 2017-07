Elecciones 2017: Benedetti habló de los ejes de la campaña

Según establece el cronograma electoral, este viernes se dará el inicio formal de la campaña.



Benedetti comenzará su campaña de cara a las PASO, por Paraná, presentando su lista 502C "Cambiando Juntos".



"Tenemos con muchas expectativas, con la premisa de convalidar a Cambiemos, al gobierno del Presidente Mauricio Macri, primero en las PASO, y luego en las generales de octubre", afirmó a Elonce TV.



Para el dirigente el eje central de la campaña será "el apoyo a este proceso de cambio que está llevando adelante el gobierno nacional, a este sinceramiento de la economía, que permite tener variables creíbles, con transparencia, que permite controlar la inflación, pero en serio`, trabajar en el tema de la corrupción, en definitiva, que nos posibilita tener un país previsible, pensando en el mediano y largo plazo".



Entendió que "producto de esto, nuestro país ha vuelto a tener créditos hipotecarios para los ciudadanos, por ejemplo, lo que es fruto de tener un país previsible, es decir que mira más allá de la coyuntura". "Queremos defender la Uader, no solo desde la retórica, sino también desde los recursos"

Al ser consultado respecto a la polémica que se generó a partir de sus dichos respecto de la Uader, aseveró: "Es importante que las cuentas cierren y que las instituciones puedan tener los recursos para funcionar. La Uader, una de las mejores creaciones del último gobierno de Sergio Montiel, es entrerriana, tiene autogobierno; no vamos a perder la Uader". En el mismo sentido, afirmó que su planteo "es coherente con lo que he planteado en años anteriores: la posibilidad de explorar, discutir, la obtención de recursos de la Nación, para su funcionamiento".



"Tiene que ver con la sustentabilidad y las instituciones, para defenderla no solo desde la retórica, sino también desde los recursos y de la posibilidad que funcionen", destacó además el actual presidente del Banco Nación. Elonce.com.