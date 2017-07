La ministra de Salud, a ATE: "Quiero que sean custodios de mi accionar"

Tal como estaba previsto, este jueves por la mañana se concretó la primera audiencia entre la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos (ATE) y la nueva ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez.



La reunión se llevó a cabo en el despacho de la funcionaria y participó el titular de ATE, Oscar Muntes y otros miembros del gremio.



En primer lugar el Secretario General de la ATE realizó una presentación del sindicato y de quienes lo acompañaban y agradeció a la Ministra por recibir a los trabajadores "para escuchar lo que tenemos para decir, expresándole nuestro compromiso es con la salud pública y sus trabajadores".



Luego los representantes de las distintas seccionales y de las delegaciones realizaron una síntesis para dar un panorama de la realidad por la que se atraviesa en cada ciudad. Según se indicó desde ATE, "el denominador común de cada exposición, más allá de las problemáticas puntuales de cada ciudad, fue el compromiso de trabajar por una salud pública de calidad y que dignifique a la población y sus trabajadores".



Concluidas las presentaciones de los secretarios generales hizo uso de la palabra el secretario general de la CTA-A de Entre Ríos, Esteban Olarán, quien sostuvo: "Desde nuestro lugar como sindicato y central de trabajadores queremos discutir las políticas públicas de salud, las que entendemos parten desde la atención primaria y la prevención, pasando por el Hospital de la Baxada y una sociedad de Estado que esta por fuera del sistema público de salud, como también las necesidades cotidianas de las trabajadoras y trabajadores, sin olvidarnos de la CUS sobre la que desde ATE y CTA-A hemos tomado posicionamientos públicos críticos y de rechazo".



Por último el dirigente le expresó a la funcionaria: "Vamos a seguir haciendo lo necesario por una salud pública gratuita y de calidad para el pueblo entrerriano".



Para finalizar retomó la palabra Oscar Muntes, quien recordó que la reunión se concretaba en "un día muy especial ya que se cumplen 24 años de la desaparición física del gran dirigente de la ATE Germán Abdala". En ese contexto expresó: "Pensábamos en una reunión como la que se dio, con diálogo y respeto. Seguramente en ese reconocimiento que hiciste a tu paso por la actividad gremial (la Ministra contó que su experiencia y formación gremial está muy presente en su gestión) está el legado de Germán, una referencia con vigencia y una presencia insoslayable".



Asimismo Muntes le reiteró la necesidad de retomar la paritaria de salud (en pausa desde agosto de 2016) y concretar una agenda de trabajo por departamentos. Ante esto, Velázquez dijo: "La semana que viene con mi equipo de coordinación y el del sindicato definiremos esa agenda de trabajo, dialogo, acuerdo y disenso".



Principales definiciones de la Ministra



Según se indica en un comunicado enviado por ATE, la ministra Velázquez en el encuentro expresó: "Los recibo con mucho afecto, mi procedencia es gremial y mucha de mi formación que tengo presente en esta instancia viene de esa experiencia. Quiero ser respetuosa de las organizaciones gremiales, sin distinción", dijo y sostuvo: "No le molesta ni teme a la interpelación y al debate".



"Quiero que ustedes sean custodios de mi accionar y que debatamos cada acción y cada política, ese es mi compromiso de trabajo con ustedes", añadió.



"Mi primer objetivo es garantizar la salud de los entrerrianos y el segundo es para con quienes cuidan la salud, que son sus trabajadores. Estar al frente de un cargo de este tamaño es una gran responsabilidad en donde está depositada la esperanza de una población por encontrar donde atender su salud", expresó.



"Voy gestionar diciendo las cosas de frente y con honestidad. Estos primeros meses serán de reorganización y reordenamiento del Ministerio y sus políticas y se priorizarán dos cosas: que no se resienta ni un día los servicios de salud por una cuestión administrativa y que no se trabe el sistema de suplencias", indicó. (APF)