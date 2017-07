Jubilados: Anses realiza un operativo de reparación histórica en Paraná

Este jueves y viernes en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Paraná, ubicado sobre calle Belgrano 138 de 9 a 14, Anses realiza un operativo de reparación histórica destinado a aquellos jubilados que estaban percibiendo menos de lo que realmente les correspondía., Paula Amor, de la Dirección de Redes con la Comunidad de Anses."En la mayoría de los casos es una propuesta que los beneficia y la aceptan, pero necesitan de la herramienta del asesoramiento y la asistencia técnica", remarcó la coordinadora del operativo.En el operativo, se les explica a los jubilados en qué situación están, cuál es la diferencia que le genera en el haber, o no, y si les genera diferencias, darles las herramientas para decidir si aceptan o no, tengan o no juicio.En la oportunidad, Amor reveló que las dudas básicas que surgen entre los jubilados tienen que ver con "no saber que ya en forma automática están recibiendo en su recibo una mejora en su haber; y que no saben cuál es la propuesta de Anses para compararla con la propuesta en un juicio"."A veces ven que la diferencia no es tan grande y que la calidad de vida mejora en lo inmediato", subrayó la coordinadora del operativo.Gracias a la Reparación Histórica, el haber promedio de los jubilados que aceptan la propuesta de la ANSES pasa de $9701 a $12.723, lo que representa un aumento medio del 31%.Los abuelos interesados en consultar por la reparación histórica deben acercarse al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Paraná, ubicado sobre calle Belgrano 138 de 9 a 14 con su DNI en mano y la clave de seguridad social.Aquellos que no tengan su clave de seguridad social, se las generan en el momento, además que cualquier otra documentación que necesiten para resolver el caso en el día.