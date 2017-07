Fondos: Entre Ríos perdería $3.500 millones si avanza el reclamo de Buenos Aires

Suma apoyo

Pedido bonaerense

La provincia de Buenos Aires pide que se reforme el sistema de distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias, conocido como Fondo de Reparación Histórica, lo que iría en detrimento de varias jurisdicciones, entre ellas la de Entre Ríos.El proyecto de la senadora nacional entrerriana, Sigrid Kunath, que expresa la preocupación por la demanda que realizó el gobierno de Buenos Aires ante la Nación para recuperar fondos coparticipables.La senadora Kunath dijo que "es necesario que la discusión por los fondos coparticipables a partir de la demanda bonaerense se dé en este Senado, órgano constitucional donde se encuentran representadas todas las provincias".Enseguida explicó que si se da curso al requerimiento del gobierno bonaerense, "sólo en 2017 representaría una merma de 3.500 millones en el presupuesto entrerriano".La iniciativa de la legisladora entrerriana recibió acompañamiento de los senadores Pedro Guastavino (Entre Ríos), Marcelo Fuentes (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe), Norma Durango (La Pampa), Beatriz Mirkin (Tucumán), María Ester Labado (Santa Cruz), Liliana Fellner (Jujuy), Teresita Luna (La Rioja) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco), quienes firmaron el proyecto para declarar "la preocupación por la demanda entablada por la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional para reformar la Ley Nacional 24.621 respecto a la distribución del 10 por ciento del impuesto a las ganancias y manifestar que el Senado es el ámbito propicio para dar el debate"."La adhesión de legisladores y legisladoras de nueve provincias diferentes habla del interés y la preocupación que esta cuestión genera en las distintas jurisdicciones y de la voluntad de dar el debate en este sentido", señaló Kunath, quien llamó a "no mirar el problema únicamente desde la perspectiva de Buenos Aires, sino teniendo en cuenta las implicancias que esto tiene para todas las provincias", ya que "en el hipotético caso de que por el cambio de las circunstancias fácticas el tope resulte injusto e inequitativo, una declaración de inconstitucionalidad y el reconocimiento de la pretensión de la actora provocaría el mismo efecto adverso sobre el conjunto de las otras provincias".Se recordó que el objetivo de la demanda bonaerense es "declarar la inconstitucionalidad del artículo 104 inc. B) de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, en la parte que establece un tope de $650 millones anuales, así como también los incisos b) y d) del mismo artículo y el reconocimiento, en consecuencia del derecho al reintegro de las sumas no prescriptas que dejó de percibir, con más sus intereses hasta el efectivo pago". Fuente: (El Diario).-