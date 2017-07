Enersa incorporó a tres jóvenes trabajadores y abrió el camino a la inclusión

En un acto que se realizó ayer en Paraná se dispuso la incorporación como trabajadores de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), a tres jóvenes estudiantes con síndrome de Down de la escuela Melvin Jones de Paraná.



La firma del convenio entre la empresa, el Iprodi, el Ministerio de Trabajo y el establecimiento educativo se realizó en la jornada del martes.

En este marco, el presidente de Enersa, Jorge González informó a Uno: "Preferimos no convocar a los medios, pero como ahora se supo, les cuento que con la idea de abrir la empresa a la comunidad y de brindar igualdad de oportunidades a todos es que decidimos emprender esta idea de convocar a estas maravillosas personas que estudian en la Melvin Jones".



"A los tres jóvenes se los contrató como a cualquier empleado, bajo el régimen laboral vigente, por lo que habrá un seguimiento especial nuestro y de los organismos competentes para evaluar su evolución y desempeño, que seguramente será muy eficiente", referenció el presidente de la empresa.

En este contexto indicó: "Tenemos claro el concepto de la responsabilidad social de una empresa y más perteneciendo al Estado, y como muchas veces se hablaba de estos derechos, lo único que hacemos nosotros es cumplir, no solo con lo que marca la ley, sino también con el compromiso con la comunidad".



"Los muchachos: Germán, Facundo y Valentina cumplirán tareas en áreas tales como: recursos humanos, medidores y atención comercial. La tarea será similar al del resto de los trabajadores y cobrarán tal cuál marca el convenio laboral", explicó para reflexionar: "Es de esperar que esto mismo ocurra con el resto de las empresas del Estado y del sector privado para demostrar estar nueva visión basada en la responsabilidad social".