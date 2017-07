Viviendas de IAPV en Concordia: 25 de los sorteados no presentaron documentación

El 16 de mayo pasado se realizó el sorteo de las unidades habitacionales que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) ejecuta en la ciudad de Concordia. Se trata de 320 viviendas que cuentan con financiamiento del programa federal Techo Digno. Estarán ubicadas en Boulevard Yuquerí y Moulins; Presidente Illia y Boulevard Yuquerí y Padres Capuchinos y Padre Odiard.



De ese total de preadjudicados, "25 no presentaron la documentación correspondiente", indicó a Elonce.com, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Alfredo Francolini.



Al respecto, subrayó que 25 personas no acercaron la documentación reglamentaria, no presentaron ningún tipo de papel. Tal como ya lo habíamos informado, quedarán totalmente excluidos. Se empezará a llamar a los suplentes que los van a reemplazar". Enseguida agregó que los suplentes, "también deben llevar la documentación correspondiente".



Entre los requisitos, mencionó, "deben ser casados o solteros con hijos, no poseer otra vivienda, ingreso máximo del grupo familiar de 25 mil pesos, que es de la reglamentación anterior; en caso de que estos no cumplan los requisitos, se llamará a los otros suplentes, que serán llamados en el orden en que fueron sorteados".



"Nos llama la atención de que no hayan acercado la documentación, porque todos estaban expectantes del sorteo que fue hace dos meses, les dimos tiempo para llevar los papeles. Tuvimos dos prórrogas para la espera. Ayer se constató esta situación y se dio de baja a quienes no presentaron lo requerido., Nos imaginamos que alguna irregularidad tenían y por eso no las cumplimentaron", aseveró además.



Asimismo Francolini destacó que "se sigue trabajando tanto a nivel nacional como provincial, para lograr distintas líneas de créditos. Buscamos que la reglamentación sea accesible para todos y haya distintos niveles de acceso. Trabajamos en política habitacional para que todos, hasta los que no tienen ingresos fijos, puedan tener su futuro hogar, para criar a sus hijos. Es la política del gobernador Bordet". Elonce.com.