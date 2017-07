Por falta de quórum, fracasó la sesión de Diputados para tratar los fueros

El bloque del Frente Renovador fracasó en el intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de analizar un proyecto de resolución para poder renunciar a sus fueros ante una requisitoria judicial, y otras iniciativas de índole económica, al solo reunir una treintena de los 129 legisladores del quórum reglamentario para habilitar el debate.



Los diputados del Frente 1País, liderados por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, habían pedido una sesión especial con el fin de aprobar en el recinto las solicitudes de renuncia a los fueros parlamentarios que habían anunciado públicamente.



El pedido de convocatoria a sesión especial también incluía en el temario un proyecto de Stolbizer para eximir de IVA a servicios de energía y gas para determinadas familias y pymes, otro de Julio Raffo para modificar el artículo 1 de la ley de fueros, y una cuarta iniciativa para crear una Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito del Congreso.



El proyecto de 1País para la renuncia a los fueros no incluye el del diputado macrista Nicolás Massot, quien también había manifestado su voluntad de perder sus privilegios como legislador.



El anuncio que explicitó la voluntad de los diputados de las fuerzas de 1País de sacrificar sus inmunidades parlamentarias se realizó el viernes pasado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y se produjo en el marco de la avanzada oficialista para lograr el desafuero del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, involucrado en varias causas por presunta corrupción.



Previo a la frustrada sesión, Massa había dicho que que "hoy vamos a ver realmente quienes quieren escudarse en sus fueros y quienes no".



Respecto a la renuncia que presentaron junto a Stolbizer a los fueros dijo: "Nuestra renuncia queda válida desde el momento en el que está presentada. Estamos en un momento en el que es importante que no sólo hablemos con palabras sino con hechos".



Por su parte, el interbloque de Cambiemos anunció que convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales el próximo miércoles a las 11 para debatir los proyectos que piden la expulsión de Julio De Vido del cuerpo y los que proponen además la reforma a la ley de fueros, al advertir que el oficialismo quiere al exministro "fuera de la cámara".