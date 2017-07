Otros gremios aceptaron, pero Conadu Histórica rechazó la propuesta del Gobierno

Política Docentes universitarios aceptaron la oferta de recomposición salarial

Pese a la aceptación de las restantes federaciones de docentes universitarios, una de las de mayor fuerza en el sector, Conadu Histórica, llevó una contrapropuesta que no fue considerada por el Gobierno y por lo tanto convocó a reanudar su congreso extraordinario para definir los pasos a seguir.Se realizó este martes la reunión paritaria convocada por la secretarían de Políticas Universitarias, en la que las distintas federaciones debían llevar su decisión respecto de la última propuesta salarial que oscila entre el 25 por ciento y el 26,45 según las categorías.De acuerdo al mandato de su congreso extraordinario, realizado este lunes, la Conadu Histórica rechazó la oferta y presentó una contrapropuesta centrada en el adelanto de las cuotas y el porcentaje del incremento salarial, se informó a AIM.El resto de las federaciones ?Coandu, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera- firmaron el acta paritaria acordando con el gobierno.Sin embargo, esto no implica un cierre del conflicto, si se tiene en cuenta que Conadu Histórica, una de las entidades más representativas del sector, convocó su congreso extraordinario (en cuarto intermedio) para el próximo martes 18, donde se terminará de definir si -ante la negativa oficial y la aceptación por parte de las federaciones más conciliadoras- acepta la propuesta o ratifica su plan de lucha que consiste en el no inicio del segundo cuatrimestre y la no toma de exámenes en el turno de julio-agosto.