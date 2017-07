Macri y las PASO: Está en juego "si volvemos al pasado o seguimos adelante"

Papa

En su octava visita a Córdoba como presidente de la Nación, Mauricio Macri dijo que en las próximas elecciones está en juego "si volvemos al pasado o seguimos adelante".Con Juan Schiaretti al lado, y Héctor Baldassi en la misma mesa de la conferencia de prensa en el aeropuerto Taravella, Macri dijo: "Me acompaña la Coneja Baldassi este gran diputado que me va a representar. En esta elección no se define la Gobernación, que será en 2019 y que será muy difícil porque con el gobernador hacemos muchas cosas", señaló.Macri se mostró sorprendido por las quejas de José Manuel de la Sota sobre los anuncios nacionales de la autovía Córdoba-Río Cuarto."No entiendo por qué se enojó el señor De la Sota. Estamos haciendo 40 mil millones de obras. Vinimos a hacer las obras prioritarias que acordamos con el gobernador. La autovía ya habían hecho la mitad y nosotros ayudamos a hacer la otra mitad, la autopista a San Francisco, la Circunvalación, vamos a licitar la 158. No entiendo por qué se tiene que enojar", dijo.Macri resaltó otras obras que hace la Nación. "La obra Córdoba-San Francisco está prometida desde el año 1972 y ahora la hemos empezado. La vamos a terminar en 24 meses. Obras que empiezan y terminan cuando nos hemos comprometido, obras que implican que no haya corrupción como en el anterior gobierno".El Presidente destacó el nudo aéreo en el aeropuerto Córdoba que permite volar desde esta ciudad a distintos lugares de la Argentina y el mundo sin pasar por Buenos Aires."Siempre está invitado, él debe disponer cuando es el momento adecuado para venir", respondió cuando le preguntaron sobre la posible visita de Francisco a la Argentina el año que viene."No es una fiscal imparcial, es una militante política del kirchnerismo, que ha bloqueado las investigaciones de corrupción de la anterior gestión y ha impulsado denuncias sin fundamento sobre nuestro gobierno", señaló Macri sobre la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó."Está haciendo un uso indebido de su cargo", sostuvo el Presidente, que reiteró que la funcionaria debe renunciar.Sobre la amenaza del exministro Julio De Vido respecto a revelar hechos que involucran a allegados al Gobierno nacional, Macri dijo: "Felicito al fiscal que le dio 48 horas a De Vido para que diga si tiene algo para contar. Mi compromiso con los argentinos es que no hay privilegios".Macri dijo que hay que prestarle atención a la inflación, aunque destacó que se ha frenado el alza de precios."Por suerte hemos bajado la inflación, con el 1,2 de junio se consolida la tendencia hacia la baja. Es el impuesto más perverso que puede cobrar un gobierno. El anterior gobierno nos mentía y por eso no se podía hacer nada porque no teníamos estadísticas del Indec"."Estamos lejos de donde queremos llegar. Ya no estamos en el Titanic. No es una maravilla pero estamos saliendo", agregó.El albergue que motivó la visita del presidente está pensado para refugiar a víctimas de la trata de personas.La planta baja del edificio se estaría inaugurando dentro de un mes. La obra cuenta con el aporte de 2,6 millones de pesos de parte de la Nación.El espacio es construido por la asociación civil Vínculos en Red, creada por Alicia Peresutti, hoy funcionaria municipal electa por el kirchnerismo.Sobre un terreno donado por el municipio en barrio La Calera, la obra comenzó en 2012 y tuvo varias marchas y contramarchas, incluso sufriendo robos y daños. Se interrumpió en enero de 2016 por falta de fondos.Con la intervención del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, se reactivó la construcción.Entre los aportantes iniciales a la obra figuran también el gobierno provincial y el exvicepresidente Julio Cobos.Desde la ONG estimaron que restan unos 600.000 pesos para concluir la primera parte.El edificio está en Dean Funes y Rucci, de Villa María, y podría albergar a unas 60 mujeres.