Candidatos de Somos Entre Ríos recorren Paraná

Estuvieron presentes los candidatos de la lista 2: Juan José Bahillo, Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Claudia Gieco.



El dirigente de la ciudad, Adán Humberto Bahl dijo que "los paranaenses y los entrerrianos, necesitan respuestas, por eso tenemos que ganar esta elección para fortalecer nuestro gobierno y para fortalecer al peronismo. Y con esa fuerza, llegar al Congreso con propuestas que favorezcan a las mayorías".



Mientras que Carlos Lagorio, anfitrión y referente de la seccional 15 sostuvo que "es una lista de lujo y el militante de base sabe que es una elección importante, sabe el hambre que pasa mucha gente, sabe de las necesidades que sufre por las políticas que se implementan desde la Nación. Nosotros los militantes necesitamos un ida y vuelta para ir por esta elección y luego recuperar esta ciudad, porque cada vecino ve el estado de abandono en el que se encuentra y necesitamos recuperar la fuerza del peronismo".



Los candidatos



Juan José Bahillo, quien ocupa el primer lugar en la lista, instó a " tratar de reflexionar junto a cada vecino, sin actitud de crítica, debemos convencer analizando la realidad, porque el temor a perder el trabajo hace años no existía, y hoy es una realidad".



"Se ha deteriorado el mercado internacional, se ha caído el consumo, la economía y el que lo sufre es la familia. La salida de este camino de ajuste y de incertidumbre es el peronismo que brinda esperanza, que asegura el futuro brindando igualdad y equidad" finalizó Bahillo.



Mayda Cresto afirmó: "Tenemos que replicar este encuentro en toda la provincia. Nos tenemos que preparar, no subestimar al adversario. Es la gran oportunidad que tenemos para salir a charlar, no sólo con los militantes sino también con los vecinos. Han desmantelado todas las políticas desde la Nación y tenemos que saber transmitirle esas cuestiones al vecino".



"Debemos renovar el peronismo y llamar a los compañeros que se fueron porque después del 14 de agosto tenemos que estar todos juntos. Somos la Lista 2, representamos gestión, compromiso y vamos a defender todos los intereses de los entrerrianos" concluyó Cresto.



Carolina Gaillard agradeció la presencia de todos los compañeros y compañeras: "La verdad que es hermoso estar acá, nos reúne dar una pelea muy importante, porque puede cambiar todo, porque no podemos permitir que este gobierno nacional siga ajustando a costa de los trabajadores. El peronismo nunca va a dejar de transformar la realidad y por eso hoy estamos juntos formando un frente para darle el triunfo al peronismo y para consolidar el gobierno de Gustavo Bordet".



Por último, Claudia Gieco expresó que "vamos a defender a la provincia y vamos a tener la fuerza para detener las medidas que tanto mal le hacen a cada vecino, queremos pelear con objetivos claros, unidos y como peronistas vamos a triunfar en estas elecciones y vamos a caminar y militar para recuperar cada municipio".