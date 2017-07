Le negaron el pedido de excarcelación a César Milani

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le negó hoy la excarcelación al ex jefe del Ejército César Milani en el marco de la causa por la privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por Pedro Adán Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta en la dictadura.



Los jueces Gustavo Hornos ?como presidente- y Juan Carlos Gemignani ?como vocal- rechazaron la queja de la defensa contra la confirmación del rechazo de su excarcelación, al advertir que "el recurso interpuesto ?sin perjuicio de sus dotes de erudición- no permite cuestionar fundadamente la razón por la cual se denegó la via casatoria intentada".



"Esto es, criticar fundadamente aquellos argumentos en virtud de los cuales la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba consideró la existencia de riesgos procesales que permitían confirmar la resolución del juez de primera instancia, motivo por el cual corresponde que sea denegado", señaló el fallo, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).