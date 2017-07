"Preocupación" por los fondos para obras a realizarse sobre rutas entrerrianas

Qué pasará con las obras que no financiará Nación

Alicia Benítez, titular de Vialidad de la provincia, mantuvo una reunión de trabajo con el director Regional de Vialidad Nacional, Jorge Rubio, en la que le manifestó su "preocupación" por el estado de los fondos para obras a realizarse sobre rutas entrerrianas y que son financiadas por Nación.Es que de nueve convenios para obras, solo quedaron tres en vigencia. En concreto, se habló de la obra del, la repavimentación de laen el norte entrerriano, y la pavimentación del, en el departamento Uruguay."Si los recursos no llegan... no queremos paralización de obras porque son fuentes de trabajo que se pierden", comentó Benítez a, al tiempo que argumentó: "A las claras, si Nación no financia las obras, y porque la necesidad existe,".Según detalló Benítez, de las obras financiadas por Nación, "la de Acceso Norte se reinició en noviembre del año pasado y recién llegó el primer certificado; la de Ruta 6 fue en forma proporcional porque todavía no mandaron los fondos y este año los pondrá la provincia; y la del Acceso a Colonia Elía, Nación financiará hasta el monto original del contrato, con lo cual, al resto lo financia la provincia"."Todos estos meses,", anticipó Benítez, al tiempo que adelantó que el año próximo se regularizarían los aportes que realicen Provincia y Nación para la concreción de las obras."Hay que consensuar temas de certificación y de pagos, hay que hacer nuevos cortes sobre Ruta 12, y también", advirtió Benítez.Es que según comentó la responsable de Vialidad provincial, "en un convenio que firmó el gobernador en diciembre del año pasado y que fue ratificado por Nación, si bien no se especifica las obras que no van a financiar, si especifican las que si financiarán".De acuerdo a lo que reveló Benítez, el financiamiento "es tema de discusión" porque "la ruta 20 que es tan importante en Villaguay, la 5 y la 1 en el norte entrerriano, evidentemente no aparecen en ese convenio, con lo cual,"."Sobre esas rutas hay puentes muy importantes y vamos a buscar la forma para ver cómo lo financiará la provincia", anticipó.Por su parte, el Ing. Jorgepor "pequeñas situaciones propias que se plantean en todas las obras"."Lo que quisimos fue optimizar situaciones, plantearlas y aclararlas para que las obras marchen sin ningún inconveniente para que no tengamos demoras", indicó el director Regional de Vialidad Nacional.