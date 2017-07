Bordet afirmó que para el gobierno entrerriano "la salud no es un gasto"

Trabajo digno y genuino

"No puede haber ninguna clase de desarrollo si no se tiene en cuenta al ser humano. Uno puede vivir en un país con el producto bruto interno más alto, pero si sus familias no tienen inclusión, ni la posibilidad de desarrollarse desde lo humano y lo social, no puede haber desarrollo económico y productivo", expresó el gobernador Gustavo Bordet al presentar el programa Cobijarte que consiste en entregar a recién nacidos ropa de abrigo confeccionada por cooperativas entrerrianas."A veces, cuando saliendo de los escritorios y viniendo a los centros de salud, como el de acá, se ve a una mamá que va camino a tener su hijo, uno se da cuenta de la real necesidad. Y cuando se ven cooperativas como las que están acá, de toda la provincia, se ve también el fruto del trabajo que se realiza", aseguró el mandatario desde el Centro de Salud Selig Goldin, de Paraná."Entendemos que los programas destinados a la salud no son gasto, son inversión. Y en esta provincia no se recortan. Es calidad de vida y en salud, porque teniendo la población sana y que no enferma, ahí sí es la mejor forma de evitar gastos en el futuro. Cuando la gente no se enferma se cura en salud, que es lo que nosotros queremos", insistió.Un párrafo les destinó a los que recomiendan comprarle a las empresas en lugar que a las cooperativas. "Les quiero decir a esos burócratas que nosotros seguiremos trabajando de esta manera porque queremos darle dignidad a las cooperativas y a los trabajadores", afirmó. La confección de las prendas está a cargo de 15 talleres textiles.Abrigar a bebés recién nacidos en hospitales públicos y, a su vez, generar trabajo por la confección de frazadas, gorros y escarpines, es el objetivo del programa Cobijarte. "Trabajamos mucho en campañas de invierno para reducir la mortalidad infantil, no porque sea un índice que se exhibe, sino porque detrás de ese índice hay vidas de niños que merecen tener lo mejor desde el primer minuto de vida", dijo el titular del Poder Ejecutivo provincial.Junto a las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez, a la diputada nacional Carolina Gaillard y al diputado provincial Juan José Bahillo, el primer mandatario entrerriano lanzó el programa Cobijarte, mediante el cual se hará entrega de un kit de abrigo a los recién nacidos en la provincia, que fueron confeccionados por talleres textiles de la economía social entrerriana. También estuvo presente la directora del centro de salud anfitrión, Alba Velázquez.Destacó Bordet que "los centros de salud son el primer eslabón en la cadena sanitaria para prevenir y trabajar en el cuidado de los vecinos donde tiene radio de acción" y dijo conocer "el profundo compromiso que tienen los trabajadores de la salud de la provincia. Los he encontrado en cada lugar donde estuve, en las juntas de gobierno, en los pueblitos más alejados, en los grandes centros urbanos, en la capital, donde siempre hay un recurso humano maravilloso, que pone el cariño y el amor en la tarea, y estas cosas no se pueden hacer si no hay ese compromiso y afecto especial por el otro".En ese marco, el gobernador felicitó "a todo el personal y a la directora del centro de salud por la tarea que realizan y con ello lo hago extensivo a todo el resto de los trabajadores de la provincia".Al hacer uso de la palabra, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, dijo que este programa se trata de entregar kit de abrigo a las familias que tienen sus bebés en los efectores públicos de la provincia, pero que también tiene la particularidad que esas prendas y esos elementos los confeccionan manos entrerrianas.Además, dijo que la confección de las prendas está a cargo de "15 talleres textiles que están distribuidos a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos, es decir que esas manos entrerrianas que con mucho amor confeccionan llegan hasta las familias que más los necesitan para abrigarlos. Así que yo celebro esa posibilidad que tenemos, además de asistir y de mitigar las situaciones de desigualdad que se presentan en la sociedad. Estamos celebrando un trabajo digno y estamos generando trabajo genuino".Y agregó: "En momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, cuando hay un gobierno nacional que retrotrae en políticas sociales, el gobierno provincial tiene que decir mucho más fuertemente 'presente'. Tiene que estar presente, que ser activo y protagónico. Tiene que diseñar las políticas que hagan bien. Por eso hoy estamos acá ratificando este compromiso con quienes más nos necesitan pero también generando trabajo".Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, indicó que la campaña de invierno "es una estrategia sanitaria que constituye una serie de acciones efectivas para la comunidad, porque disminuye complicaciones, internaciones, y tiene como objetivo esencial reducir los márgenes de riesgo vidas. Estamos poniendo especial énfasis en el resguardo de nuestras madres y niños de 0 a 2 años, segmento etario por donde particularmente atraviesa el componente de esta campaña, debido, de modo fundamental, a las frías temperaturas y sus consecuencias".La ministra puntualizó luego: "Cuando empezamos a trabajar interministerialmente, con la ministra Laura Stratta pusimos manos a la obra para materializar este convenio. Espero que este sea el inicio de muchas acciones en conjunto".Además, Velázquez aseguró: "Vamos a seguir trabajando mancomunadamente para continuar asistiendo y restituyendo derechos en estas comunidades y en la red primaria de atención, que para nosotros es esencial fortalecer".A su turno, la responsable del taller textil de Aldea Eingenfeld, María Isabel Ortiz, dijo: "Fuimos convocadas por un llamado del Ministerio para que hagamos las primeras muestras para el lanzamiento de este programa, propuesto por la ministra. Y estamos contentos de ver que nos estamos ayudando, creando trabajo genuino y, al mismo tiempo, apostando a estas políticas sociales, que hacen que nuestra provincia se destaque".El programa comprende la entrega inicial de 2.000 kits de ropa de abrigo para recién nacidos en nosocomios dependientes del Ministerio de Salud de la provincia, que incluye frazada, gorro y escarpines. El objetivo es brindar asistencia contra las bajas temperaturas a los neonatos y fortalecer la economía social en la provincia.Según datos del Programa de Pesquisa Neonatal de la provincia, en Entre Ríos se registran unos 23.500 nacimientos anuales, de los cuales unos 12.000 son en hospitales públicos. El 90 por ciento corresponde a personas que no tienen obra social, prepaga, u otro tipo de cobertura médica, pero están incluidos en el programa Sumar / Incluir.Los nosocomios donde se entregará los kits a los recién nacidos, están distribuidos en el territorio provincial e incluyen 11 maternidades que reúnen las condiciones obstétricas y neonatales esenciales: San Roque de Paraná, Masvernat de Concordia, Centenario de Gualeguaychú, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Santa Rosa de Chajarí, Santa Rosa de Villaguay, 9 de Julio de La Paz, San Benjamín de Colón, Salaberry de Victoria, San Antonio de Gualeguay y Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso.Cabe destacar que los elementos a entregar son confeccionados por talleres del polo textil de la economía social registrados en el Registro de Efectores de la Economía Social (Reeser), que implementa la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, y que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la provincia: Cooperativa Hilvanando Sueños de Diamante; Confecciones Eigenfeld de Aldea Eigenfeld; La Textil de Nogoyá; La Textil de Chajarí; Manos Talenses de Rosario del Tala; Las Gurisas de Bovril; Orillando Sueños de Ibicuy; y los talleres textiles de Paraná, Concordia, Villa Domínguez, Villa del Rosario, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria.Con este tipo de medidas, el gobierno brinda asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad y articula acciones entre las distintas áreas para generar respuestas integrales y concretas a las demandas de la sociedad, sosteniendo empleo genuino y directo para más de 100 familias.