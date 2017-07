Highton de Nolasco: "La inseguridad es un tema policial, no de la Justicia"

Elena Highton de Nolasco desligó al sistema judicial de la responsabilidad por la inseguridad y apuntó a las fuerzas de seguridad.Lo dijo ayer ante la prensa, tras presentar un informe en la Cámara de Casación, donde se habló de la falta de fiscales y jueces.La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia habló tras presentar un informe ante la Cámara de Casación, donde se quejó por la falta de "faltan jueces y fiscales" y que es importante "llenar las vacantes".Allí, fue consultada respecto al impacto de los puestos vacíos en la seguridad. Y respondió: "Bueno en todo, en realidad la inseguridad es un tema policial básicamente, no es un tema judicial. Los jueces aplican las leyes, entonces si la ley dice que hay que liberar a alguien, hay que liberarlo", manifestó en declaraciones a radio Mitre.Según dijo, el tema debe ser resuelto en el Parlamento y con la construcción de más cárceles."Hablen con el Congreso para que estén todos presos y que construyan diez cárceles más, no hay lugar, los lugares para detener a la gente están atestados", remarcó.E Insistió: "Yo creo que hay realidades que son así, es lo que está pasando, los jueces no son responsables de la seguridad, la inseguridad, los delitos y eso es un tema básicamente de las fuerzas de seguridad".Sus declaraciones generaron una fuerte polémica. Matías Bagnato, activista por los derechos de las víctimas de casos de inseguridad salió al cruce de los dichos de la jueza Highton y las calificó de "obscenas" y "una falta de respeto a las víctimas".Bagnato señaló, vía Twitter, que "si esta Jueza, que es parte del máximo tribunal dice esto, va a ser imposible poder lograr una Justicia Justa en este país".